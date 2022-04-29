Стартовый пакет: США определились, с чего начинать ленд-лиз

Вчера из США пришли две хорошие новости.

Украина получает американские миллиарды

Во-первых, президент США Джозеф Байден инициировал новый пакет поддержки для Украины – на 33 миллиарда долларов. Из него более 20 миллиардов должны уйти на оборону.

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Еще более 8 миллиардов долларов запланированы на экономическую поддержку, 3 миллиарда долларов будут направлены на гуманитарную помощь.

Ленд-лиз введен

Вторая хорошая новость – Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о ленд-лизе и о защите демократии Украины, который ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек.

Ленд-лиз позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

О необходимости возобновления программы ленд-лиза, которую использовали США во времена Второй мировой войны, и ее применении относительно Украины писали в первые дни войны России против Украины и автор этих сроков, и многие другие люди. Наконец-то это произошло.

Только начало

Но сама по себе эта программа (законопроект о которой еще должен подписать Президент США) – это механизм, для наполнения его нужны деньги.

Новый пакет поддержки для Украины (на 33 миллиарда долларов), как я понимаю, должен стать стартовым наполнением программы ленд-лиза для обороны демократии Украины.

Таким образом, обе новости взаимосвязаны.

Усилия и президента США Байдена и Конгресса направлены в одну сторону. Поэтому нет сомнений, что Президент Байден подпишет закон о ленд-лизе, а Конгресс США поддержит предложения Президента США о новом пакете поддержки для Украины.