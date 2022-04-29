Після набуття чинності законом про ленд-ліз відбудеться зняття всіх обмежень на постачання озброєння в Україну.

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Що зміниться для України

Це означає постачання сучасних американських танків, зенітно-ракетних комплексів, винищувачів, радарів, оперативно-тактичних ракетних комплексів, артилерії, протикорабельних ракетних комплексів загалом усієї лінійки, яка забезпечить повну перевагу України над Росією у звичайних озброєннях.

Війна в Україні не затягуватиметься на довгі роки. Коли НАТО почне збільшувати постачання сучасної зброї, російські війська на Донбасі будуть знесені високоточним вогнем 155-міліметрових гаубиць, російську авіацію виб'ють з неба новітні ЗРК, командні пункти та склади боєприпасів знищать вогнем РСЗВ та ударні удари.

Прийняття ленд-лізу США та постачання НАТО з військового погляду означає, що Україна не зупиниться, жодних компромісів не буде. Повне звільнення Донбасу та Криму буде забезпечено масованими ударами новітніх бойових засобів НАТО, яким російська армія нічого не може протиставити.

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Висока ціна

Тепер найважливіше розуміти, що це рішення США та НАТО дісталося нам важкою ціною, і що зараз наша піхота своєю кров'ю утримує кожну п'ядь Донбасу, що гинуть захисники Маріуполя.

І що перемогу у війні творять люди, що строки нашої перемоги, і терміни постачання озброєнь на фронт треба максимально прискорювати.

Але тепер ми маємо всі інструменти для нашої перемоги, і коли і як ми її здобудемо, залежить уже від нашої організованості та наших умінь застосувати могутній арсенал західної демократії.

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