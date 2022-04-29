Після набуття чинності законом про ленд-ліз відбудеться зняття всіх обмежень на постачання озброєння в Україну.
Читайте Знов цей клятий Путін всіх переграв
Що зміниться для України
Це означає постачання сучасних американських танків, зенітно-ракетних комплексів, винищувачів, радарів, оперативно-тактичних ракетних комплексів, артилерії, протикорабельних ракетних комплексів загалом усієї лінійки, яка забезпечить повну перевагу України над Росією у звичайних озброєннях.
Війна в Україні не затягуватиметься на довгі роки. Коли НАТО почне збільшувати постачання сучасної зброї, російські війська на Донбасі будуть знесені високоточним вогнем 155-міліметрових гаубиць, російську авіацію виб'ють з неба новітні ЗРК, командні пункти та склади боєприпасів знищать вогнем РСЗВ та ударні удари.
Важливо ЗСУ перехоплюють ініціативу: росіяни масово відмовляються воювати в Україні
Висока ціна
Тепер найважливіше розуміти, що це рішення США та НАТО дісталося нам важкою ціною, і що зараз наша піхота своєю кров'ю утримує кожну п'ядь Донбасу, що гинуть захисники Маріуполя.
І що перемогу у війні творять люди, що строки нашої перемоги, і терміни постачання озброєнь на фронт треба максимально прискорювати.
Але тепер ми маємо всі інструменти для нашої перемоги, і коли і як ми її здобудемо, залежить уже від нашої організованості та наших умінь застосувати могутній арсенал західної демократії.
Конгрес США остаточно ухвалив ленд-ліз для України – що це означає: дивіться відео