Статус кандидата у члени ЄС: у Зеленського пояснили, що це означає для України

Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу. Тож шанси на те, що Україна отримає його вже наприкінці червня 2022 року, збільшуються.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак пояснив, що це означає для України. Загалом наша країна рухається у правильному напрямку, але попереду ще багато роботи.

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ЄС визнає наші досягнення та чітку європейську перспективу

У вступі Висновку Єврокомісії мовиться про те, що в Україні стійка демократія, а сама держава поступово наближалась до ЄС та приводила у відповідність своє законодавство з законодавством ЄС.

Європейська комісія також визнала успішність складних реформ у багатьох галузях. При цьому окремо зазначається, що український уряд під час війни продемонстрував "дивовижний рівень інституційної сили, цілеспрямованість та спроможність функціонувати".

У своїй оцінці відповідності політичним критеріям вступу Єврокомісія дає високу оцінку розвитку громадянського суспільства в Україні, визнає демократичність і конкурентність виборів, а також зазначає, що уряд та парламент продемонстрували сталість роботи у час війни,

– зазначив Єрмак.

Окремо Єврокомісія визнала успіхи нашої країни в розвитку е-урядування та управлінні публічними фінансами. Також члени комісії зауважили, що запущена в Україні судова реформа і стратегічний підхід до неї – правильні. І Україна успішно провела великі реформи для запобігання корупції. Також значного прогресу ми досягли й в захисті основоположних прав і свобод.

"Часу мало, справ багато": Україні доведеться виконати низку серйозних кроків

В документі чітко зазначені галузі, в яких Україні треба ще попрацювати. Зокрема необхідно перезапустити Конституційний суд, змусити протиолігархічний закон працювати й посилити протикорупційні заходи.

Насамперед це стосується реформування судової системи. Ми багато чого зробили на цьому шляху, та гештальт не закрито: маємо перезапустити оновлений Конституційний суд. ЄК позитивно оцінює ухвалення закону про боротьбу з олігархами, але наголошує, що треба змусити його працювати. Так само потрібні додаткові зусилля щодо покарання за корупцію,

– зауважив Єрмак.

Він додав, що разом з тим необхідно посилити законодавство в частинах боротьби з відмиванням грошей та інтелектуальним піратством, а також закінчити ратифікацію Римського статуту.

Часу мало, справ багато, тож до роботи. Вдячні Президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за те, що сьогодні вона обрала одяг у кольорах України,

– сказав керівник ОП.

Коли приймуть рішення

17 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Остаточне рішення щодо того, чи надавати Україні статус країни кандидата в ЄС, планують ухвалити під час саміту, який відбудеться 23 – 24 червня.

Зауважимо, що Єврокомісія рекомендує надати статус кандидата у члени ЄС і Молдові. А ось Грузії – ні. Але зазначається, що вона ще має шанс.

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