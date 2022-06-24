Статус кандидата в ЄС: які переваги та що це дає Україні
Європейська рада 23 червня надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Це юридично закріпило початок вступу нашої держави в ЄС.
Про те, що дає такий статус та чи можуть нас його позбавити – читайте у матеріалі 24 каналу.
До теми Європейська рада оприлюднила текст висновків про статус кандидата для України
Статус кандидата – це обов'язковий етап, який проходила більшість країн. Це точка неповернення. Це новий статус та новий імідж. Визнано, що Україна не місток, не подушка між Заходом і Росією, не буфер між Європою та Азією. Україна – це майбутній рівний партнер для 27 країн ЄС,
– заявив Володимир Зеленський.
До речі, президент навів простий приклад того, що означає надання статусу кандидата у відносинах України з ЄС. За його словами, це як етап заручин у стосунках.
Які є переваги у статусу кандидата в ЄС
Надання такого статусу ще не означає, що нашу країну прийняли в ЄС, однак цей процес вже розпочався. Кандидатство в ЄС надає Україні іміджеві, фінансові та гуманітарні переваги. Тепер, інвестуючи у повоєнне відновлення України через трастовий фонд солідарності, ЄС розглядатиме це як внесок у добробут потенційного члена Євросоюзу, а не третьої країни.
Головні переваги такого статусу назвав прем'єр-міністр Денис Шмигаль:
- юридичне закріплення європейського майбутнього України;
- завершення реформ за підтримки Єврокомісії;
- повноправна участь у програмах та ініціативах ЄС;
- захищеність бізнесу, а отже – привабливість для інвесторів;
- доступ до фінансової допомоги: гранти, інвестиції або технічна допомога;
- Україна зможе не лише переймати європейський досвід, а й впливати на формування галузевих політик ЄС.
Крім того, статус кандидата в ЄС може посилити позиції України на переговорах з Росією. Адже тепер Кремль бачитиме чіткий та потужний сигнал – захід з Києвом, а європейський курс нашої держави вже незворотній.
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Статус кандидата – це висока оцінка ринкових перетворень, завдяки яким ми інтегрувалися до економіки ЄС в енергетиці, цифровій сфері, митниці та інших ключових галузях. Це нові перспективи та можливості для України. Нові інвестиції, проєкти, робочі місця,
– наголосив Денис Шмигаль.
Чи можуть позбавити Україну статусу кандидата
Щоб стати повноправним членом ЄС, наша держава повинна виконати низку умов. Якщо ж прогресу не буде, то Єврорада може переглянути своє рішення.
Які умови має виконати Київ
- Реформувати Конституційний Суд, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;
- реформувати судову систему;
- посилити боротьбу з корупцією;
- призначити нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та нового директора Національного антикорупційного бюро;
- схвалити закон про боротьбу з відмиванням грошей;
- імплементувати антиолігархічний закон;
- запровадити незалежного регулятора ЗМІ та узгодити законодавства про аудіовізуальні медіапослуги з європейським;
- завершити реформу про нацменшини.
За тим, наскільки якісно українська влада виконує ці завдання, стежитиме Європейська комісія.
Коли Україна може стати членом ЄС
Конкретних термінів щодо виконання реформ та вступу в ЄС немає. В усіх країн це відбувалося по-різному. Наприклад, Словаччина стала членом ЄС через 5 років після отримання кандидатства, Фінляндія – через 2 роки, а Туреччина вже 23 роки не може завершити реформи.
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