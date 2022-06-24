Статус кандидата в ЄС: які переваги та що це дає Україні

Європейська рада 23 червня надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Це юридично закріпило початок вступу нашої держави в ЄС.

Про те, що дає такий статус та чи можуть нас його позбавити – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Європейська рада оприлюднила текст висновків про статус кандидата для України

Статус кандидата – це обов'язковий етап, який проходила більшість країн. Це точка неповернення. Це новий статус та новий імідж. Визнано, що Україна не місток, не подушка між Заходом і Росією, не буфер між Європою та Азією. Україна – це майбутній рівний партнер для 27 країн ЄС,

– заявив Володимир Зеленський.

До речі, президент навів простий приклад того, що означає надання статусу кандидата у відносинах України з ЄС. За його словами, це як етап заручин у стосунках.

Які є переваги у статусу кандидата в ЄС

Надання такого статусу ще не означає, що нашу країну прийняли в ЄС, однак цей процес вже розпочався. Кандидатство в ЄС надає Україні іміджеві, фінансові та гуманітарні переваги. Тепер, інвестуючи у повоєнне відновлення України через трастовий фонд солідарності, ЄС розглядатиме це як внесок у добробут потенційного члена Євросоюзу, а не третьої країни.

Головні переваги такого статусу назвав прем'єр-міністр Денис Шмигаль:

юридичне закріплення європейського майбутнього України;

завершення реформ за підтримки Єврокомісії;

повноправна участь у програмах та ініціативах ЄС;

захищеність бізнесу, а отже – привабливість для інвесторів;

доступ до фінансової допомоги: гранти, інвестиції або технічна допомога;

Україна зможе не лише переймати європейський досвід, а й впливати на формування галузевих політик ЄС.

Крім того, статус кандидата в ЄС може посилити позиції України на переговорах з Росією. Адже тепер Кремль бачитиме чіткий та потужний сигнал – захід з Києвом, а європейський курс нашої держави вже незворотній.

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Статус кандидата – це висока оцінка ринкових перетворень, завдяки яким ми інтегрувалися до економіки ЄС в енергетиці, цифровій сфері, митниці та інших ключових галузях. Це нові перспективи та можливості для України. Нові інвестиції, проєкти, робочі місця,

– наголосив Денис Шмигаль.

Чи можуть позбавити Україну статусу кандидата

Щоб стати повноправним членом ЄС, наша держава повинна виконати низку умов. Якщо ж прогресу не буде, то Єврорада може переглянути своє рішення.

Які умови має виконати Київ

Реформувати Конституційний Суд, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

реформувати судову систему;

посилити боротьбу з корупцією;

призначити нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та нового директора Національного антикорупційного бюро;

схвалити закон про боротьбу з відмиванням грошей;

імплементувати антиолігархічний закон;

запровадити незалежного регулятора ЗМІ та узгодити законодавства про аудіовізуальні медіапослуги з європейським;

завершити реформу про нацменшини.

За тим, наскільки якісно українська влада виконує ці завдання, стежитиме Європейська комісія.

Коли Україна може стати членом ЄС

Конкретних термінів щодо виконання реформ та вступу в ЄС немає. В усіх країн це відбувалося по-різному. Наприклад, Словаччина стала членом ЄС через 5 років після отримання кандидатства, Фінляндія – через 2 роки, а Туреччина вже 23 роки не може завершити реформи.

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