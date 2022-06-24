Статус кандидата в ЕС: какие преимущества и что это дает Украине

Европейский совет 23 июня предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Это юридически закрепило начало вступления нашего государства в ЕС.

О том, что дает такой статус и могут ли нас его лишить – читайте в материале 24 канала.

К теме Европейский совет обнародовал текст выводов о статусе кандидата для Украины

Статус кандидата – это обязательный этап, который проходило большинство стран. Это точка невозврата. Это новый статус и новый стиль. Признано, что Украина не мост, не подушка между Западом и Россией, не буфер между Европой и Азией. Украина – это будущий равный партнер для 27 стран ЕС,

– заявил Владимир Зеленский.

Кстати, президент привел простой пример того, что означает предоставление статуса кандидата в отношениях Украины с ЕС. По его словам, это как этап помолвки в отношениях.

Какие преимущества у статуса кандидата в ЕС

Предоставление такого статуса еще не означает, что страну приняли в ЕС, однако этот процесс уже начался. Кандидатство в ЕС предоставляет Украине имидж, финансовые и гуманитарные преимущества. Теперь, инвестируя в послевоенное восстановление Украины через трастовый фонд солидарности, ЕС будет рассматривать это как вклад в благосостояние потенциального члена Евросоюза, а не третьей страны.

Главные преимущества такого статуса назвал премьер-министр Денис Шмыгаль:

юридическое закрепление европейского будущего Украины;

завершение реформ при поддержке Еврокомиссии;

полноправное участие в программах и инициативах ЕС;

защищенность бизнеса, а значит – привлекательность для инвесторов;

доступ к финансовой помощи: гранты, инвестиции или техническая помощь;

Украина сможет не только перенимать европейский опыт, но и влиять на формирование отраслевых политик ЕС.

Кроме того, статус кандидата в ЕС может усилить позиции Украины на переговорах с Россией. Теперь же Кремль будет видеть четкий и мощный сигнал – Запад с Киевом, а европейский курс нашего государства уже необратим.

Читайте также А говорили "ты сумасшедший, этого не будет", – Кулеба вспомнил трудности борьбы за кандидатство в ЕС

Статус кандидата – это высокая оценка рыночных преобразований, благодаря которым мы интегрировались в экономику ЕС в энергетике, цифровой сфере, таможне и других ключевых отраслях. Это новые перспективы и возможности для Украины. Новые инвестиции, проекты, рабочие места,

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

Могут ли Украину лишить статуса кандидата

Чтобы стать полноправным членом ЕС, наше государство должно выполнить ряд условий. Если прогресса не будет, то Евросовет может пересмотреть свое решение.

Какие условия должен выполнить Киев

Реформировать Конституционный Суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

реформировать судебную систему;

усилить борьбу с коррупцией;

назначить нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и нового директора Национального антикоррупционного бюро;

принять закон о борьбе с отмыванием денег;

имплементировать антиолигархический закон;

ввести независимого регулятора СМИ и согласовать законодательство об аудиовизуальных медиауслугах с европейским;

завершить реформу о нацменьшинствах.

За тем, насколько качественно украинские власти выполняют эти задачи, будет следить Европейская комиссия.

Когда Украина может стать членом ЕС

Конкретных сроков выполнения реформ и вступления в ЕС нет. Во всех странах это происходило по-разному. К примеру, Словакия стала членом ЕС через 5 лет после получения кандидатства, Финляндия – через 2 года, а Турция уже 23 года не может завершить реформы.

К теме смотрите поздравление Зеленского с предоставлением статуса кандидата в ЕС: видео