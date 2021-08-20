Статус олігарха – не злочин, – інтерв'ю Данила Гетманцева про грандіозні плани Верховної Ради

Новий політичний сезон у Верховній Раді уже не за горами. Його активна фаза очікується у вересні, серед грандіознів планів парламентарів – законопроєкт про олігархів. Окрім цього, є чутки й про кадрові зміни в уряді.

Про грандіозні плани парламенту в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр розповів нардеп і голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зверніть увагу Верховна Рада на День Незалежності голосуватиме за великий Державний герб

Про позачергові засідання 23 – 24 серпня

Пане Даниле, то як вам такі чутки чи то не чутки, а вже плани нардепів?

Одразу спростую, щоб перейти до чого цікавішого: 23 – 24 числа не розглядатимуться кадрові питання. Не переконуватиму, що після цього, у звичайному режимі, не буде кадрових питань. Проте точно не наступного тижня.

Тобто залишаємо "на подумати"?

Залишаємо інтригу. Люди ж повинні бути заінтриговані.

Які плани на 23 і 24 серпня?

Заява чи звернення Верховної Ради до певних міжнародних організацій щодо Кримської платформи. Це дуже важливе для нас питання. Президентська ініціатива. Я переконаний, що і фракція монобільшості, і більшість у парламенті підтримають цю ініціативу від президента. Саме тому питання на 23 і 24 серпня – це закон про Великий державний герб.



Данило Гетманцев / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Про Великий державний герб

Голосів назбираєте?

По-перше, ми будемо думати, чи голосувати за це питання в першому читанні, чи загалом. Якщо ми говоримо про перше читання, то там не треба 300 голосів, а треба 226 голосів. Але я не виключаю можливість, що цей законопроєкт можна загалом ухвалити. Тоді я впевнений, що колеги також підтримають.

Розумієте, Великий державний герб на етапі його схвалення – це дотримання всіх вимог, а вимоги – це тризуб і символ Запорізького війська. Якщо дотримані всі вимоги, то всі інші питання – це питання смаку і безперечно будуть невдоволені. Безперечно будуть ті, хто проти, будуть ті, хто будуть вважати, що треба доопрацювати, але ми не можемо про це нескінченно дискутувати. Є конституція і вимога. Ми повинні її виконати. Урешті-решт – це єдиний державний символ, якого у нас ще немає. І я думаю, що багато що говорить про те, що голоси будуть.

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Про плани на новий політичний сезон

На початок (політичного – 24 канал) сезону які плани? З чого розпочнете?

Якщо ви говорите про мене і про наш комітет, то плани у нас дуже грандіозні. Багато з депутатів не відпочивали у серпні, бо ми готували законопроєкти. Це декілька напрямів, безперечно великий податковий закон, який називається "антиолігархічним" і який входить дійсно до антиолігархічного пакета 5600.

На сьогодні Верховна Рада розглядає 2 законопроєкти: 5599 (антиолігархічний, там велика назва, може ефіру не вистачити) та 5600 (зміни до податкового кодексу, які усувають прогалини і преференції, пільги, які протягом десятків років входили до нашого податкового кодексу і були наслідком політичної корупції).



Гетманцев: "Плани на новий сезон у нас дуже грандіозні" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Окрім цього у нас велика класна реформа не банківського, а фінансового сектору. Це закон про страхування», закон про кредитні спілки, закон про фінансові компанії і фінансові послуги. Чекає ринок, чекають регулятори, чекають люди цих законопроєктів. До другого читання на вересень ми також плануємо винести цей законопроєкт. Це наші перші кроки.

Про антиолігархічний закон

Поговорімо тоді про олігархічні законопроєкти. Ви вірите, що у разі їхнього ухвалення можна справді подолати проблему засилля олігархів в Україні?

Їх не можна сприймати окремо від тих рішень, які ми ухвалювали раніше. Згадаймо все те, що ми ухвалили з 2019 року. Згадаймо антиофшорний закон, який ми вперше за всю історію незалежності ухвалили. Він обурював і великий, і середній бізнеси. Вони були абсолютно проти цього.

Проте цей закон не дає можливості олігархам, якраз надвеликому і великому бізнесу, виводити свої статки з України без сплати податків.

Згадаймо зміни до закону про фінансовий моніторинг, який покликаний моніторити великі фінансові операції і не дозволяти зловживати певними фінансовими інструментами, під час їхнього здійснення, зокрема ухилятися від оподаткування. Згадаймо закони про автоматичний обмін податковою інформацією. У 2023 році Україна вже буде знати про статки всіх наших резидентів і громадян, які вони ховають за кордоном. Згадаймо рішення Ради національної безпеки й оборони, унаслідок яких щонайменше один олігарх уже не олігарх.

Ми зараз говоримо про законопроєкти. Я запитував у вас саме про антиолігархічний, відомий законопроєкт. Просто він передбачає максимальну відповідальність для олігархів, точніше зобов'язання. Вони мають задекларувати все своє майно. Як нам це допоможе подолати олігархів в Україні, коли чиновники показали, що можна успішно переписати все своє майно на дружину, водія, тещу, свекруху, невістку або навіть на маму, як один відомий народний депутат. Правда ж?

Якщо ви говорите вже про мене і про те, що у моєї мами є задекларовані активи, то це не правда, що на неї щось було переписано. Якщо прослідкувати її історії в бізнесі, то вона в бізнесі з 1993 року. Коли я ще в школу ходив. Це все зароблене нею.

Я, на жаль, протягом свого життя заробляв менше, ніж вона.

Тому не маніпулюймо і не розповсюджуймо міф, який, на жаль, поширюється в ЗМІ. Зокрема його поширюють ті люди, яким не подобається, те над чим я працюю.

Повертаючись до законопроєктів, спрямованих проти так званого олігархату. Ще раз – ми їх повинні сприймати в контексті всіх кроків, які ми послідовно запроваджуємо, починаючи з 2019 року. Законопроєкт 5599 спрямований на прозорість діяльності тих людей, які свідомо вибрали собі шлях олігарха. Вони мають медіа, велику власність і вплив на політичні процеси. Ці люди мають не тільки задекларувати своє майно (до речі, нарівні зі мною і з будь-яким чиновником), а й повинні декларувати свої стосунки з чиновниками і доповідати про це. Так само як вони зобов'язані доповідати про будь-які контакти і про їхній зміст.

Вони мають певні додаткові наслідки щодо своєї діяльності. Наприклад, фінансовий моніторинг, який я згадував. Вони стають особами підвищеного ризику. Так само як і чиновники, так само як і я. Усе це спрямоване на те, щоб зробити їх діяльність прозорою і створити істотні перешкоди негативного впливу на життя країни.



Гетманцев про свої доходи: "На маму нічого не було переписано" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Але це безперечно не єдині ліки проти олігархічної економіки. Це система заходів, яку ми невпинно реалізуємо у нашій країні.

Якщо в них немає медіа, то вони вже не олігархи?

Щоб ми з вами зрозуміли, про що мовиться. Статус олігарха – це ж не злочин і відповідальність за це не встановлюється в принципі, бо це не є жодним порушенням. Але це людина, яка має негативний вплив на життєдіяльність країни. Саме тому ми й повинні з вами створити перешкоди для такого впливу. І на це спрямований відповідний законопроєкт.

І ще важливо розуміти. Буде термін для нього (для будь-якої людини, яка може бути віднесена до олігархів), аби він вирішив, мати такий статус чи ні. Аби він зміг, наприклад, скласти мандат, якщо він є депутатом. Це нормально. Він складає мандат. Не бере участі в політичному житті країни. Ми позбавляємо його одного з ресурсів, які він сьогодні використовує для примноження і збереження свого бізнесу.

Кого в Україні вважатимуть олігархами? 1. Тих, хто бере участь у політичному житті.

2. Має значний вплив на ЗМІ.

3. Є кінцевим власником суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку.

4. Є власником активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).



Ми руйнуємо систему, яка роками складалася для того, щоб олігарх захищав свій статус кво. В чому проблема олігархату? В тому, що він використовує всі ці важелі, і медіа, і політику для того, аби забезпечити собі рентний пасивний дохід від монополії, від контролю над державною власністю, від преференцій, які усуває законопроєкт 5600. Тобто він стримує розвиток суспільства і він зацікавлений в тому, аби це стримання було потужнішим коштом того, що він контролює.

Хіба цей закон зобов'язує народного депутата скласти мандат, якщо його визначать олігархом?

Це вибір кожного. Якщо людина хоче бути олігархом і хоче залишатися народним депутатом – це його вибір, але він матиме певні обмеження, які визначає цей закон.

Які саме обмеження? От захоче Порошенко залишатися олігархом і бути членом парламенту. Які для нього обмеження з цього закону?

Це його вибір. Ще раз підкреслюю. Певні обмеження безпосередньо визначені законом.

До слова Хто ж такі олігархи: повний текст законопроєкту Зеленського

Які саме?

Заборона фінансувати політичні партії, заборона приватизації. Крім цього, ми з вами розуміємо, що є й інші негативні наслідки, які виражаються, наприклад, в підвищених заходах фінансового моніторингу до всіх операцій, які здійснює ця особа, а також пов'язані з нею особи.

Я вчора присвятив 2 години свого часу тому, щоб розблокувати рахунки. У мене заблоковані рахунки, бо я несвоєчасно пройшов повторну ідентифікацію у 2 банках. Чому? Тому що я політичний діяч, особа підвищеного ризику й до мене підвищені вимоги щодо прозорості моєї діяльності й щодо прозорості моїх фінансових операцій. Ті самі вимоги будуть запроваджені й щодо них і щодо їхніх родичів. До моєї жінки так само. Вона також є особою підвищеного ризику. Це буде розповсюджено на всі його активи. Причому ті активи, які перебувають за кордоном, а це для наших олігархів є на сьогодні найважливішим.



Гетманцев: "Якщо людина хоче бути олігархом і народним депутатом – це його вибір" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Вже неодноразово ловили кілька наших політичних партій у фінансуванні через підставних осіб. Ту ж "Батьківщину" чи той же самий "Опозиційний блок – За життя". Через безхатченків виносили сумки готівки. Завтра якась безіменна бабуся-пенсіонерка купує "Центренерго", а післязавтра – продає Порошенкові й Медведчукові. І до чого тут ваш закон? Яка в ньому ефективність?

Я вас, можливо, здивую, але на відміну від початку 1990 років, сьогодні у нас видимі абсолютно всі операції. Видно все, що відбувається у фінансовому світі й жодних слідів сховати неможливо. Навіть якщо хтось вбачає, що можна щось приховати, підставні особи, фунти й все те, що у нас працювало в 1990 досить широко, на сьогодні все це бачить фінансовий моніторинг, завдяки тому закону, який ми ухвалили у 2019 році.

Тому сховати на якийсь час це можна, але це точно не шлях для людини, яка хоче мати білий прозорий бізнес. А наші олігархи хочуть мати білий прозорий бізнес, хочуть отримувати інвестиції, хочуть залишати кошти на інвестування, хочуть залишити у спадок щось своїм дітям чи навіть правнукам. Тому закон разом з іншими рішеннями спрямований на те, аби зламати систему, коли в руках однієї особи є медіа, політика і велика власність.

Про податкову амністію та як вона торкнеться звичайних громадян – читайте в другій частині інтерв'ю з Данилом Гетманцевим вже незабаром на сайті 24 каналу.