Народний депутат повідомив, що президент 17 серпня ініціював скликання до 23 серпня позачергової сесії парламенту.
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Зеленський скликає Раду через Великий герб
Глава держави хоче, аби Рада ухвалила законопроєкт №5712 "Про Великий державний герб України". Для того, щоб прийняти документ в цілому необхідна конституційна більшість – 300 голосів. Водночас для ухвалення в першому читанні достатньо буде і 226 голосів.
Юрчишин також прикріпив копію звернення Зеленського до глави парламенту Дмитра Разумкова.
Зеленський просить Разумкова скликати Раду / Фото Ярослава Юрчишина
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 23 серпня Рада збереться на позачергову сесію для прийняття резолюції чи постанови за результатами Кримської платформи.
Законопроєкт про Великий герб: що відомо
- Під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції 28 червня президент вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб України.
- Рада доручила Кабінету Міністрів провести конкурс на найкращий ескіз Великого державного герба України.
- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує нардепам ухвалити за основу та в цілому ініційований Зеленським законопроєкт.