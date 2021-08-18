Народний депутат повідомив, що президент 17 серпня ініціював скликання до 23 серпня позачергової сесії парламенту.

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Зеленський скликає Раду через Великий герб

Глава держави хоче, аби Рада ухвалила законопроєкт №5712 "Про Великий державний герб України". Для того, щоб прийняти документ в цілому необхідна конституційна більшість – 300 голосів. Водночас для ухвалення в першому читанні достатньо буде і 226 голосів.

Юрчишин також прикріпив копію звернення Зеленського до глави парламенту Дмитра Разумкова.



Зеленський просить Разумкова скликати Раду / Фото Ярослава Юрчишина

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 23 серпня Рада збереться на позачергову сесію для прийняття резолюції чи постанови за результатами Кримської платформи.

Законопроєкт про Великий герб: що відомо