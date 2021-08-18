Народный депутат сообщил, что президент 17 августа инициировал созыв до 23 августа внеочередной сессии парламента.
Читайте также Из-за Крымской платформы: Рада соберется на внеочередное заседание
Зеленский созывает Раду из-за Большого герба
Глава государства хочет, чтобы Рада приняла законопроект №5712 "О Большом государственном гербе Украины". Для того, чтобы принять документ в целом необходимо конституционное большинство – 300 голосов. Однако для принятия в первом чтении достаточно будет и 226 голосов.
Юрчишин также прикрепил копию обращения Зеленского к главе парламента Дмитрию Разумкову.
Зеленский просит Разумкова созвать Раду / Фото Ярослава Юрчишина
Напомним, ранее стало известно, что 23 августа Рада соберется на внеочередную сессию для принятия резолюции или постановления по результатам Крымской платформы.
Законопроект о Большом гербе: что известно
- Во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю Дня Конституции 28 июня президент внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.
- Рада поручила Кабинету Министров провести конкурс на лучший эскиз Большого государственного герба Украины.
- Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует нардепам принять за основу и в целом инициированный Зеленским законопроект.