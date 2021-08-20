Статус олигарха – не преступление, – интервью Даниила Гетманцева о планах Верховной Рады

Новый политический сезон в Верховной Раде уже не за горами. Его активная фаза ожидается в сентябре, среди грандиозных планов парламентариев – законопроект об олигархах. Кроме этого, есть слухи и о кадровых изменениях в правительстве.

О грандиозных планах парламента в интервью программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр рассказал нардеп и глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Обратите внимание Верховная Рада на День Независимости будет голосовать за большой Государственный герб

О внеочередных заседаниях 23 – 24 августа

Господин Даниил, то как вам такие слухи или это не слухи, а уже планы нардепов?

Сразу опровергну, чтобы перейти к чему-то толее интересному: 23 – 24 числа не будут рассматриваться кадровые вопросы. Не буду убеждать, что после этого в обычном режиме, не будет кадровых вопросов. Однако точно не на следующей неделе.

То есть оставляем "на подумать"?

Оставляем интригу. Люди же должны быть заинтригованы.

Какие планы на 23 и 24 августа?

Заявление или обращение Верховной Рады к определенным международным организациям по Крымской платформе. Это очень важный для нас вопрос. Президентская инициатива. Я убежден, что и фракция монобольшинства, и большинство в парламенте поддержат эту инициативу от президента. Именно поэтому вопрос на 23 и 24 августа – это закон о Большом государственном гербе.



Даниил Гетманцев / Фото Валентины Полищук, 24 канал

О Большом государственном гербе

Голоса насобираете?

Во-первых, мы будем думать, голосовать за этот вопрос в первом чтении, или в целом. Если мы говорим о первом чтении, то там не надо 300 голосов, а надо 226 голосов. Но я не исключаю возможность, что этот законопроект можно вообще принять. Тогда я уверен, что коллеги также поддержат.

Понимаете, Большой государственный герб на этапе его одобрения – это соблюдение всех требований, а требования – это трезубец и символ Запорожского войска. Если соблюдены все требования, то все остальные вопросы – это вопрос вкуса и бесспорно будут недовольные. Бесспорно будут те, кто против, будут те, кто будут считать, что нужно доработать, но мы не можем об этом бесконечно дискутировать. Есть конституция и требование. Мы должны ее выполнить. В конце концов – это единственный государственный символ, которого у нас еще нет. И я думаю, что многое говорит о том, что голоса будут.

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О планах на новый политический сезон

На начало (политического – 24 канал) сезона какие планы? С чего начнете?

Если вы говорите обо мне и о нашем комитете, то планы у нас очень грандиозные. Многие из депутатов не отдыхали в августе, потому что мы готовили законопроекты. Это несколько направлений, бесспорно большой налоговый закон, который называется "антиолигархическим" и который действительно входит в антиолигархический пакет 5600.

Сегодня Верховная Рада рассматривает 2 законопроекта: 5599 (антиолигархический, там большое название, может эфира не хватить) и 5600 (изменения в Налоговый кодекс, которые устраняют пробелы и преференции, льготы, которые на протяжении десятков лет входили в наш налоговый кодекс и были следствием политической коррупции).



Гетманцев: "Планы на новый сезон у нас очень грандиозные" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Кроме этого у нас большая классная реформа не банковского, а финансового сектора. Это закон о страховании, закон о кредитных союзах, закон о финансовых компаниях и финансовых услугах. Ждет рынок, ждут регуляторы, ждут люди эти законопроекты. Ко второму чтению на сентябрь мы также планируем вынести этот законопроект. Это наши первые шаги.

Об антиолигархическом законе

Поговорим тогда об олигархических законопроектах. Вы верите, что в случае их принятия можно действительно преодолеть проблему засилья олигархов в Украине?

Их нельзя воспринимать отдельно от решений, которые мы принимали ранее. Вспомним все то, что мы приняли с 2019 года. Вспомним антиоффшорный закон, который мы впервые за всю историю независимости приняли. Он возмущал и большой, и средний бизнес. Они были абсолютно против этого.

Однако этот закон не дает возможности олигархам, как раз сверхбольшому и крупному бизнесу, выводить свое состояние из Украины без уплаты налогов.

Вспомним изменения в закон о финансовом мониторинге, который призван мониторить большие финансовые операции и не позволять злоупотреблять определенными финансовыми инструментами, при их осуществлении, в частности уклоняться от налогообложения. Вспомним законы об автоматическом обмене налоговой информацией. В 2023 году Украина уже будет знать о состояниях всех наших резидентов и граждан, которые они прячут за рубежом. Вспомним решение Совета национальной безопасности и обороны, в результате которых по меньшей мере один олигарх уже не олигарх.

Мы сейчас говорим о законопроектах. Я спрашивал у вас именно об антиолигархическом, известном законопроекте. Просто он предусматривает максимальную ответственность для олигархов, точнее обязательства. Они должны задекларировать все свое имущество. Как нам это поможет преодолеть олигархов в Украине, когда чиновники показали, что можно успешно переписать все свое имущество на жену, водителя, тещу, свекровь, невестку или даже на маму, как один известный народный депутат. Правда же?

Если вы говорите уже обо мне и о том, что у моей мамы есть задекларированные активы, то это не правда, что на нее что-то было переписано. Если проследить ее истории в бизнесе, то она в бизнесе с 1993 года. Когда я в школу ходил. Это все заработанное ею.

Я, к сожалению, в течение своей жизни зарабатывал меньше, чем она.

Поэтому не будем манипулировать и не распространять миф, который, к сожалению, распространяется в СМИ. В частности его распространяют люди, которым не нравится то, над чем я работаю.

Возвращаясь к законопроектам, направленным против так называемого олигархата. Еще раз – мы их должны воспринимать в контексте всех шагов, которые мы последовательно внедряем, начиная с 2019 года. Законопроект 5599 направлен на прозрачность деятельности тех людей, которые сознательно выбрали себе путь олигарха. Они имеют медиа, большую собственность и влияние на политические процессы. Эти люди должны не только задекларировать свое имущество (кстати, наравне со мной и с любым чиновником), но и должны декларировать свои отношения с чиновниками и докладывать об этом. Так же как они обязаны докладывать о любых контактах и ​​об их содержании.

Они имеют определенные дополнительные последствия для своей деятельности. Например, финансовый мониторинг, который я упоминал. Они становятся лицами повышенного риска. Так же как и чиновники, так же как и я. Все это направлено на то, чтобы сделать их деятельность прозрачной и создать существенные препятствия негативного влияния на жизнь страны.



Гетманцев о своих доходах: "На маму ничего не было переписано" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Но это определенно не единственное лекарство против олигархической экономики. Это система мероприятий, которую мы постоянно реализуем в нашей стране.

Если у них нет медиа, то они уже не олигархи?

Чтобы мы с вами поняли, о чем идет речь. Статус олигарха – это не преступление и ответственность за это не устанавливается в принципе, потому что это не является никаким нарушением. Но это человек, который оказывает негативное влияние на жизнедеятельность страны. Именно поэтому мы и должны с вами создать препятствия для такого воздействия. И на это направлен соответствующий законопроект.

И еще важно понимать. Будет срок для него (для любого человека, который может быть отнесен к олигархам), чтобы он решил, иметь такой статус или нет. Чтобы он смог, например, сложить мандат, если он является депутатом. Это нормально. Он составляет мандат. Не участвует в политической жизни страны. Мы лишаем его одного из ресурсов, которые он сегодня использует для приумножения и сохранения своего бизнеса.

Кого в Украине считать олигархами?

1. Тех, кто участвует в политической жизни.

2. Имеет значительное влияние на СМИ.

3. Является конечным владельцем предприятия с монопольным положением на украинском рынке.

4. Является владельцем активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

Мы разрушаем систему, которая годами складывалась для того, чтобы олигарх защищал свой статус кво. В чем проблема олигархата? В том, что он использует все эти рычаги, и медиа, и политику для того, чтобы обеспечить себе рентный пассивный доход от монополии, от контроля над государственной собственностью, от преференций, которые устраняет законопроект 5600. То есть он сдерживает развитие общества и он заинтересован в того, чтобы это сдерживание было мощным средством того, что он контролирует.

Разве этот закон обязывает народного депутата сложить мандат, если его определят олигархом?

Это выбор каждого. Если человек хочет быть олигархом и хочет оставаться народным депутатом – это его выбор, но он будет иметь определенные ограничения, которые определяет этот закон.

Какие ограничения? Вот захочет Порошенко оставаться олигархом и быть членом парламента. Какие для него ограничения по этому закону?

Это его выбор. Еще раз подчеркиваю. Определенные ограничения непосредственно определены законом.

К слову Кто же такие олигархи: полный текст законопроекта Зеленского

Какие же?

Запрет финансировать политические партии, запрет приватизации. Кроме этого, мы с вами понимаем, что есть и другие негативные последствия, которые выражаются, например, в повышенных мероприятиях финансового мониторинга ко всем операциям, которые осуществляет это лицо, а также связанные с ним лица.

Я вчера посвятил 2 часа своего времени тому, чтобы разблокировать счета. У меня заблокированы счета, я несвоевременно прошел повторную идентификацию в 2 банках. Почему? Потому что я политический деятель, лицо повышенного риска и ко мне повышенные требования по прозрачности моей деятельности и прозрачности моих финансовых операций. Те же требования будут введены и в отношении них и в отношении их родственников. К моей жене так же. Она также является лицом повышенного риска. Это будет распространено на все его активы. Причем те активы, которые находятся за границей, а это для наших олигархов является на сегодня самым важным.



Гетманцев: "Если человек хочет быть олигархом и народным депутатом – это его выбор" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Уже неоднократно ловили несколько наших политических партий в финансировании через подставных лиц. Ту же "Батькивщину" или тот же самый "Оппозиционный блок – За жизнь". Через бездомных выносили сумки наличных. Завтра какая безымянная бабушка-пенсионерка покупает "Центрэнерго", а послезавтра – продает Порошенко и Медведчуку. И при чем здесь ваш закон? Какая в нем эффективность?

Я вас, возможно, удивлю, но в отличие от начале 1990 годов, сегодня у нас видимые абсолютно все операции. Видно все, что происходит в финансовом мире и никаких следов скрыть невозможно. Даже если кто-то видит, что можно что-то скрыть, подставные лица, фунты и все то, что у нас работало в 1990 довольно широко, на сегодня все это видит финансовый мониторинг, благодаря тому закону, который мы приняли в 2019 году.

Поэтому спрятать на время это можно, но это точно не путь для человека, который хочет иметь белый прозрачный бизнес. А наши олигархи хотят иметь белый прозрачный бизнес, хотят получать инвестиции, хотят оставлять средства на инвестирование, хотят оставить в наследство что-то своим детям или даже правнукам. Поэтому закон вместе с другими решениями направлен на то, чтобы сломать систему, когда в руках одного человека есть медиа, политика и большая собственность.

О налоговой амнистии и как она коснется обычных граждан – читайте во второй части интервью с Даниилом Гетманцевым уже скоро на сайте 24 канала.