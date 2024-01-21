У Гамбурзі з'явилася статуя голої жінки: вона підозріло нагадує Ангелу Меркель
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У Гамбурзі, що у Німеччині, поблизу одного з театрів з'явилася статуя голої жінки. Нічого незвичного у цьому немає, окрім того, що обличчя скульптури підозріло нагадує Ангелу Меркель.
Раніше нижня частина інсталяції брала участь у виставі, однак очевидно – без голови Меркель. Її додали вже пізніше.
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Гола статуя Меркель
У Німеччині поряд з гамбурзьким театром Талії встановили скульптуру роздягнутої жінки. В обличчі встановленої на контейнер статую місцеві одразу побачили колишню канцлерку Ангелу Меркель.
Усі тут називають цю фігуру просто Меркель. Хто ж це може бути?
– каже один з місцевих.
У Гамбурзі встановили інсталяцію з головою Ангели Меркель / Bild
Зазначається, що раніше ця фігура голої жінки використовувалася як декорація в драмі Георга Бюхнера "Смерть Дантона". Однак тоді статуя не мала голови. Пізніше скульптуру продали, а її володарем став власник комплексу будівель, де також знаходиться театр. Журналісти припускають, що саме він вирішив додати до об'єкту голову Меркель.
Раніше нижня частина "Меркель" брала участь у виставі / BildВарто додати! Однак такий вуличний об'єкт не всім до вподоби. Деякі політики звертають увагу, що театр, перед яким встановлена постать жінки, отримує державне фінансування. Вони скаржаться, що образа політиків зараз подобається багатьом громадянам. А це сприяє загальному розчаруванню у політиці та веде до зниження її значущості.
Водночас голова місцевої районної управи Штефані фон Берг вважає, що мистецтво є мистецтвом. Йому також не подобається статуя, однак він цінує свободу творчості, якщо вона не порушує основні демократичні цінності.
Меркель та війна
- У травні 2023 року Ангела Меркель вирішила висловитися щодо власної політики з огляду на війну в Україні. Вона почала розповідати, що її політика щодо Росії не була помилковою і закликала не критикувати її за такі підходи. Все це навіть попри те, що вона призвела до війни в Україні.
- Меркель заявила, що з приводу переговорів України та Росії "не варто дивитися надто вузько". Крім того, вона назвала свої "спроби примирення" цілком виправданими. Цілком можливо, що Меркель взялася з виправдання, бо всередині Німеччини до неї є також питання.
- Тодішній міністр оборони Олексій Рєзніков зазначив, що Захід чималий період дотримувався стратегії "умиротворення агресора". Це призвело до вторгнення у Грузію, а пізніше – в Україну. Він, зокрема, натякав, що причиною стала політика Меркель, яка перебувала на посаді з 2005 до 2021 року.