Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, питання до політики Меркель є й у самій Німеччині.
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Меркель постійно шукає виправдання
Іван Ус зазначив, що війна в Україні розпочалась зокрема і через політичну лінію Ангели Меркель. Вона шукає для себе виправдання, бо до неї є питання й у самій Німеччині.
Зараз до неї багато питань і в самій Німеччині. Їй кажуть, що її дії сприяли тому, що Путін розпочав цю війну. Її нинішні заяви і попередні, коли вона казала, що "ми спеціально розробили Мінські домовленості, щоб виграти час", – це спроби "відбілити" свій імідж,
– переконаний він.
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень нагадав, що Ангела Меркель є рекордсменкою за терміном перебування у кріслі канцлера Німеччини. Вона очолювала уряд Німеччини з 2005 до 2021 року.
Ус про заяви Меркель про війну в Україні: дивіться відео
Скандальні заяви Меркель: головне
- Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель нещодавно оскандалилася цинічними заявами про війну в Україні. Вона закликала не критикувати її за зроблені в минулому дії, що привели до війни. Попри повномасштабну агресію Росії, Меркель досі вважає, що її політика була правильною.
- Меркель заявила, що з приводу переговорів України та Росії "не варто дивитися надто вузько". Крім того, вона назвала свої "спроби примирення" цілком виправданими.
- Радник Глави ОП Михайло Подоляк жорстко прокоментував такі заяви Меркель. Він розкритикував колишню канцлерку за те, що її політика поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв.
- Міністр оборони України Олексій Резніков під час розмови з пресою зазначив, що Захід чималий період дотримувався стратегії "умиротворення агресора". З його слів зрозуміло, що політикинею, яка цьому сприяла, була колишня канцлерка Німеччини Меркель.