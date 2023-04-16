Міністр оборони України під час розмови з пресою, яка вийшла 16 квітня, зазначив, що Захід чималий період дотримувався стратегії "умиротворення агресора". З його слів зрозуміло, що політикинею, яка цьому сприяла, була колишня канцлерка Німеччини Меркель.

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Хотіли миру, а отримали війну

Як наголосив Резніков, відповідаючи на питання стосовно постачань озброєння, Захід досі не хоче надавати Україні все необхідне, бо багато років жив за хибним принципом "не провокувати Росію".

Скажімо, це зрозуміло, якщо аналізувати Бухарестський саміт НАТО у 2008 році.

Тоді існувала цілком реальна можливість того, що Україна і Грузія стануть новими членами Альянсу. Американці були "за", як і більшість європейців. Лише канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти та переконала інших,

– сказав посадовець.

Зверніть увагу! На Бухарестському саміті НАТО 2008 року мало б вирішитись питання щодо надання Україні та Грузії плану стосовно членства в Альянсі. Однак Німеччина та Франція заблокували це рішення, адже "боялися агресії з боку Росії".

Міністр оборони наголосив, що інша помилка Заходу полягала ще й в тому, що Європа та США, очевидно, сприймали українську армію як таку, яка не зможе протистояти Росії.

Там вважали: якщо буде військове зіткнення, то маленька радянська армія протистоятиме набагато більшій і буде розбита. Ну, ми не радянська країна з радянською армією,

– констатував Резніков.

Також міністр наголосив, що Україна багато працювала над тим, аби переконати партнерів бути сміливішими.

ЗСУ потрібна авіація