Такое мнение в эфире 24 Канала выразил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, вопросы к политике Меркель есть и в Германии.
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Меркель постоянно ищет оправдания
Иван Ус отметил, что война в Украине началась в том числе и через политическую линию Ангелы Меркель. Она ищет для себя оправдания, потому что к ней есть вопросы и в Германии.
Сейчас к ней много вопросов и в самой Германии. Ей говорят, что ее действия способствовали тому, что Путин начал эту войну. Ее нынешние заявления и предыдущие, когда она говорила, что "мы специально разработали Минские договоренности, чтобы выиграть время", – это попытки "отбелить" свой имидж,
– убежден он.
Главный консультант Национального института стратегических исследований напомнил, что Ангела Меркель является рекордсменкой по сроку пребывания в кресле канцлера Германии. Она возглавляла правительство Германии с 2005 по 2021 год.
Ус о заявлениях Меркель о войне в Украине: смотрите видео
Скандальные заявления Меркель: главное
- Бывший канцлер Германии Ангела Меркель недавно оскандалилась циничными заявлениями о войне в Украине. Она призвала не критиковать ее за предпринятые в прошлом действия, которые привели к войне. Несмотря на полномасштабную агрессию России, Меркель по-прежнему считает, что ее политика была правильной.
- Меркель заявила, что относительно переговоров Украины и России "не стоит смотреть слишком узко". Кроме того, она назвала свои "попытки примирения" вполне оправданными.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк жестко прокомментировал такие заявления Меркель. Он раскритиковал бывшего канцлера за то, что ее политика поставила Европу в тотальную зависимость от российских энергоносителей.
- Министр обороны Украины Алексей Резников во время разговора с прессой отметил, что Запад немалый период придерживался стратегии "умиротворения агрессора". По его словам понятно, что политиком, которая этому способствовала, была бывший канцлер Германии Меркель.