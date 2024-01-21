В Гамбурге появилась статуя голой женщины: она подозрительно напоминает Ангелу Меркель

В Гамбурге, расположенном в Германии, вблизи одного из театров появилась статуя голой женщины. Ничего необычного в этом нет, кроме того, что лицо скульптуры подозрительно напоминает Ангелу Меркель.

Ранее нижняя часть инсталляции участвовала в спектакле, однако та была без головы. Ее добавили уже позже.

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"Статуя Меркель"

В Германии наряду с гамбургским театром Талии установили скульптуру раздетой женщины. В лице установленной на контейнер статую местные сразу увидели бывшего канцлера Ангелу Меркель.

Все здесь называют эту фигуру просто Меркель. Кто это может быть?

– говорит один из местных.

В Гамбурге установили инсталляцию, похожую на Ангелу Меркель / Bild

Ранее эта фигура голой женщины использовалась как декорация в драме Георга Бюхнера "Смерть Дантона". Однако тогда статуя не имела головы. Позже скульптуру продали, а ее обладателем стал владелец комплекса построек, где также находится театр. Журналисты предполагают, что именно он решил добавить в объект голову Меркель.

Ранее нижняя часть статуи принимала участие в спектакле / Bild

Однако такой уличный объект не всем нравится. Некоторые политики обращают внимание, что театр, перед которым установлена женщина, получает государственное финансирование. Они жалуются, что оскорбление политиков сейчас нравится многим гражданам. А это способствует всеобщему разочарованию в политике и ведет к снижению ее значимости.

В то же время глава местной районной управы Штефани фон Берг считает, что искусство является искусством. Ему также не нравится статуя, но он ценит свободу творчества, если она не нарушает главные демократические ценности.

Меркель и война