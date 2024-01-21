Ранее нижняя часть инсталляции участвовала в спектакле, однако очевидно – без головы Меркель. Ее добавили уже позже.

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Голая статуя Меркель

В Германии наряду с гамбургским театром Талии установили скульптуру раздетой женщины. В лице установленной на контейнер статую местные сразу увидели бывшего канцлера Ангелу Меркель.

Все здесь называют эту фигуру просто Меркель. Кто это может быть?

– говорит один из местных.

В Гамбурге установили инсталляцию с председателем Ангелы Меркель / Bild

Ранее эта фигура голой женщины использовалась как декорация в драме Георга Бюхнера "Смерть Дантона". Однако тогда статуя не имела головы. Позже скульптуру продали, а ее обладателем стал владелец комплекса построек, где также находится театр. Журналисты предполагают, что именно он решил добавить в объект голову Меркель.

Ранее нижняя часть "Меркель" принимала участие в спектакле.

Следует добавить! Однако такой уличный объект не всем нравится. Некоторые политики обращают внимание, что театр, перед которым установлена женщина, получает государственное финансирование. Они жалуются, что оскорбление политиков сейчас нравится многим гражданам. А это способствует всеобщему разочарованию в политике и ведет к снижению ее значимости.

В то же время глава местной районной управы Штефани фон Берг считает, что искусство является искусством. Ему также не нравится статуя, но он ценит свободу творчества, если она не нарушает главные демократические ценности.

Меркель и война