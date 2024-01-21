Раніше нижня частина інсталяції брала участь у виставі, однак очевидно – без голови Меркель. Її додали вже пізніше.
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Гола статуя Меркель
У Німеччині поряд з гамбурзьким театром Талії встановили скульптуру роздягнутої жінки. В обличчі встановленої на контейнер статую місцеві одразу побачили колишню канцлерку Ангелу Меркель.
Усі тут називають цю фігуру просто Меркель. Хто ж це може бути?
– каже один з місцевих.
У Гамбурзі встановили інсталяцію з головою Ангели Меркель / Bild
Зазначається, що раніше ця фігура голої жінки використовувалася як декорація в драмі Георга Бюхнера "Смерть Дантона". Однак тоді статуя не мала голови. Пізніше скульптуру продали, а її володарем став власник комплексу будівель, де також знаходиться театр. Журналісти припускають, що саме він вирішив додати до об'єкту голову Меркель.
Раніше нижня частина "Меркель" брала участь у виставі / Bild
Водночас голова місцевої районної управи Штефані фон Берг вважає, що мистецтво є мистецтвом. Йому також не подобається статуя, однак він цінує свободу творчості, якщо вона не порушує основні демократичні цінності.
Меркель та війна
- У травні 2023 року Ангела Меркель вирішила висловитися щодо власної політики з огляду на війну в Україні. Вона почала розповідати, що її політика щодо Росії не була помилковою і закликала не критикувати її за такі підходи. Все це навіть попри те, що вона призвела до війни в Україні.
- Меркель заявила, що з приводу переговорів України та Росії "не варто дивитися надто вузько". Крім того, вона назвала свої "спроби примирення" цілком виправданими. Цілком можливо, що Меркель взялася з виправдання, бо всередині Німеччини до неї є також питання.
- Тодішній міністр оборони Олексій Рєзніков зазначив, що Захід чималий період дотримувався стратегії "умиротворення агресора". Це призвело до вторгнення у Грузію, а пізніше – в Україну. Він, зокрема, натякав, що причиною стала політика Меркель, яка перебувала на посаді з 2005 до 2021 року.