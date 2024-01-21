Раніше нижня частина інсталяції брала участь у виставі, однак очевидно – без голови Меркель. Її додали вже пізніше.

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Гола статуя Меркель

У Німеччині поряд з гамбурзьким театром Талії встановили скульптуру роздягнутої жінки. В обличчі встановленої на контейнер статую місцеві одразу побачили колишню канцлерку Ангелу Меркель.

Усі тут називають цю фігуру просто Меркель. Хто ж це може бути?

– каже один з місцевих.

У Гамбурзі встановили інсталяцію з головою Ангели Меркель / Bild

Зазначається, що раніше ця фігура голої жінки використовувалася як декорація в драмі Георга Бюхнера "Смерть Дантона". Однак тоді статуя не мала голови. Пізніше скульптуру продали, а її володарем став власник комплексу будівель, де також знаходиться театр. Журналісти припускають, що саме він вирішив додати до об'єкту голову Меркель.

Раніше нижня частина "Меркель" брала участь у виставі / Bild

Варто додати! Однак такий вуличний об'єкт не всім до вподоби. Деякі політики звертають увагу, що театр, перед яким встановлена ​​постать жінки, отримує державне фінансування. Вони скаржаться, що образа політиків зараз подобається багатьом громадянам. А це сприяє загальному розчаруванню у політиці та веде до зниження її значущості.

Водночас голова місцевої районної управи Штефані фон Берг вважає, що мистецтво є мистецтвом. Йому також не подобається статуя, однак він цінує свободу творчості, якщо вона не порушує основні демократичні цінності.

Меркель та війна