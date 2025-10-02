Володимир Зеленський заявив, країни Європи мають разом реагувати на російські провокації. Йдеться, зокрема, про порушення повітряного простору безпілотниками та літаками.

Про це Зеленський заявив під час саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Ігнорувати не можна: у Генштабі ЗСУ оцінили, чи вторгнеться Росія до Європи

Як країни протидіють російським дронам?

Володимир Зеленський розповів, що українські військові з великим досвідом у протидії ударним дронам вже розпочали операцію в Данії.

Під час саміту глава держави пояснив, що це лише перший крок до створення "стіни дронів". Водночас, за його словами, реалізація цього проєкту потребує спільних рішень із партнерами.

Давайте разом працювати над рішеннями, які дозволять втілити цей проєкт у реальність,

– закликав Зеленський.

За словами президента, зараз Європі потрібно швидко реагувати на російські загрози. Через це Зеленський закликав партнерів приєднуватися до ініціативи PURL – вона не лише зміцнює обороноздатність України, а й посилює партнерство між Європою та США.

Важливо! PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це ініціатива США та НАТО, запущена 14 липня 2025 року. Вона дає Україні можливість визначати пріоритетні потреби в критично важливому озброєнні та військовій техніці, після чого союзники фінансують придбання відповідної американської зброї.

Як Росія погрожує Європі?