Таємна місія друга Трампа: хто такий Стів Віткофф і про що говорив з Путіним 3 години у Москві

11 лютого 2025 року тихий і загалом непомітний мільярдер Стів Віткофф несподівано привернув увагу ледь не всього світу, коли раптово з'явився у Москві. 24 Канал розповідає, що відомо про його таємну місію та чого чекати далі.

Друг та емісар наймогутнішої людини світу: хто такий Стів Віткофф

Усі бажаючі могли спостерігати за польотом літака Gulfstream G650 з Вашингтону до Москви. Цей транспортний засіб віз Стіва Віткоффа – мільярдера та багаторічного друга та побратима чинного президента США Дональда Трампа.

Віткофф – легенда американського бізнесу та дуже відомий забудовник, орендодавець і засновник Witkoff Group.



Він власник легендарної Woolworth Building у серці Мангеттену. Крім того, родина магната володіє іншими знаковими для Нью-Йорка об'єктами нерухомості. Цей факт робить його схожим на Трампа.

Легендарна будівля Woolworth Building / фото Wikimedia



Яка роль Віткоффа у команді Трампа і як вони познайомились

Але більшість світу дізналося про нього лише нещодавно, передовсім через його миротворчу місію на Близькому Сході. Саме цей добродій доклав руку до перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС напередодні інавгурації Дональда Трампа.

За даними інсайдерів, роль Віткоффа була значною: він, маючи статус емісара Трампа, вміло натис на усіх учасників переговорів, зокрема на катарських монархів і Нетаньягу, та забезпечив США потрібну картинку.



Звісно, роль Віткоффа також не варто і переоцінювати, бо архітектура угоди була готова ще за рік до того й авторами її була команда Ентоні Блінкена, проте усі лаври миротворця отримав саме представник Трампа.

Щось схоже, до речі, вже було понад 40 років тому, коли Іран звільнив американських заручників якраз під інавгурацію президента Рейгана. Тоді також переговори з терористичним режимом аятол вели представники команди президента Картера, однак усі лаври отримав його наступник.

У наступні дні ЗМІ по-всілякому називали Стіва Віткоффа, а Трамп швидко підтвердив його статус, надавши йому повноваження спецпредставника президента США на Близькому Сході вже офіційно. Паралельно почали випливати цікаві факти про пана Віткоффа.

Виявилось, що багаторічна дружба з Трампом настільки міцна (Віткофф – уродженець єврейських кварталів Бронкса і давній друг та бізнесовий партнер Трампа), що він ладен жертвувати заради побратима найдорожчим. Зокрема, літаком.

Як написав у своїй книзі Revenge: The Inside Story of Trumps Return to Power журналіст Алекс Айзенштадт після другої спроби замаху на Трампа і появи інформації про бажання Ірану усунути харизматичного політика його охорона вважала, що наступний замах відбудеться в небі. Через це фірмовий літак Трампа Trump Force One на чергове передвиборче ралі полетів без Трампа, а лише з членами його команди (вони, до речі, образились).



Натомість сам Трамп полетів літаком Віткоффа. Що це, як не підтвердження неймовірної довіри, ну й трохи натяків на шалений дух авантюризму, який не вихолощується з роками.

Я дуже добре знаю цю людину. Президент Трамп – найдобріша і найспівчутливіша людина, яку я коли-небудь зустрічав у своєму житті,

– Стів Віткофф на конвенті Республіканської партії в жовтні 2024 року нахвалює свого побратима.

Також Віткофф свідчив у суді на користь Трампа, коли того звинуватили у махінаціях на 250 мільйонів доларів через поле для гольфу Дорал у Маямі.

Також на суді спливли цікаві факти про знайомство Віткоффа з Трампом. Виявилось, це сталося 1986 року у нью-йоркському кафе. Вони працювали над спільною угодою та вирішили підживитися. Але в Трампа не було з собою готівки, тому Віткофф профінансував для нового приятеля бутерброд з шинкою та сиром. Він і став прологом для початку великої дружби.

Через 7 років після тих подій два магнати знову випадково зустрілися й Віткофф нагадав про свою щедрість. З того часу він із Трампом не розлий вода. І це все не обмежується гольфом, бо під час першого терміну Трампа Віткофф консультував президента з податками.

У 1998 році на успіхи Віткоффа на ринку нерухомості звернули увагу журналісти The Wall Street Journal. Так Віткофф потрапив на обкладинку та став знаменитим.



Щоправда, йому не надто сподобалось, що його зобразили на початку кар'єри як корсара та несамовитого спекулянта, що надихається "Хрещеним батьком" і не розлучається з пістолетом на щиколотці (щоправда, ліцензованим). Такі були часи.

Віткофф пожертвував кампанії Трампа 2020 року 2 мільйони доларів. Щоправда, задонатив і конкуренту Рону Десантісу (бо різне буває). Трамп це другу пробачив і навіть запросив сина Віткоффа Зака відсвяткувати своє весілля у маєтку Мар-а-Лаго у 2022-му. Також Віткофф не чужий Ілону Маску – сам він (майже за бутербродною схемою Трампа) позичив тому гроші на купівлю Twitter. Як бачимо, цей пан не пропаде і завжди тримає носа за вітром.



Стів Віткофф активно підтримував Трампа під час виборів / Фото AP

Що відомо про справу Фогеля

Після цього не дивно, що Трамп відправив свого друга на ще складніше завдання – буквально до мордору. 11 лютого 2025 року Віткофф провів декілька дуже насичених годин у Москві. На вершині айсберга, тобто у відомій частині місії – звільнення американського громадянина вчителя Марка Фогеля.

Той мав необачність полетіти до Росії в серпні 2021 року, він там працював вчителем в англо-американській школі. Другою необачністю стало незнання російських законів – він мав із собою в коробці для контактних лінз 17 грамів медичного канабісу, на які, звісно, мав рецепт і навіть запис у медичній карті. Також у вчителя були 14 картриджів для електронних цигарок, в яких сумлінні росіяни старанно нашкребли сукупно 8 грамів гашишної олії.



Нагадаємо, що в чемпіонки з баскетболу та дворазової Олімпійської чемпіонки Бріттні Грайнер було менше граму і вона отримала 9 років.

Росіяни ласі до такого та дали пану Фогелю 14 років буцегарні за статтею про контрабанду наркотиків. Прокурори наполягали, що він тягнув все це добро через океан, щоб реалізувати серед російських школярів-мажорів. При цьому той факт, що його законна викладацька діяльність могла дати значно більші заробітки, було проігноровано.

Ця історія доволі типова (найвідоміша історія про баскетболістку Бріттні Грайнер) та мала стати уроком для всіх іноземців, які чомусь хочуть поїхати до Росії. Проте не стає – Росія періодично знову бере в такий спосіб заручників і формує такий собі обмінний фонд.

Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента провели переговори про обмін, який слугує проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні,

– так прокоментував звільнення Фогеля радник президента США з нацбезпеки Волц.

Сам президент Трамп особисто зустрічав повернення Фогеля. Того терміново доправили на батьківщину. Кадри засніженого аеропорту та Фогеля в шапочці "Піттсбург Стілерс" побачив весь світ.

Президент США, коментуючи звільнення з російського полону американського громадянина, сказав, що це може зіграти "важливу роль" для припинення війни в Україні. У тому ж дусі висловився очільник Держдепу Рубіо, який також зустрічав вже колишнього бранця Кремля.

Таємна місія Віткоффа

Звільнення Фогеля – це те, що відомо точно. Далі починається конспірологія, як і належить підводній частині айсберга.

Видання The Washington Post написало, що звільнення нещасного Фогеля було лише ширмою, насправді ж Віткофф зустрічався з Путіним і говорив з ним ледь не 3 з половиною години.

Про тривалість розмови вже уточнює Fox News та ведучий каналу Шон Генніті, але, на жаль, не уточнює, скільки відсотків часу зайняло обговорення проблеми походження Рюрика та ролі печенігів.

Газета The New York Times доказів такій розмові від своїх джерел не отримала, але раніше писала, що Віткофф на Близькому Сході переймався не лише питанням Сектору Гази, а й вів переговори з неназваними близькими союзниками Путіна, а також обговорював Україну з представниками Саудівської Аравії та Катару.

Як бачимо, Трамп вирішив не складати всі яйця в один кошик та підійшов до питання мирних переговорів з різних боків. У нього є офіційний спецпредставник по Україні та Росії Кіт Келлог. Він виступає як спікер на цю тему в ЗМІ, а також має озвучити позицію Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки, а після цього – в Києві на зустрічі з Володимиром Зеленським.



Також нині він відстоює тезу, що вибори в Україні неможливі, поки діє воєнний стан, а також говорить про те, що на мирних переговорах мають враховувати позицію ЄС.

Натомість є також і таємний трек непублічної дипломатії. За нього відповідає Віткофф, який проводить таємні зустрічі та "розв'язує питання" в дусі Кіссінджера – винахідника "човникової дипломатії".

Також ми розуміємо, що Келлог – це досвідчений генерал і потужний аналітик, він особисто відданий Трампу, але залишається таким собі "найманим менеджером", хоч і у високому ранзі. Натомість Віткофф – це інша справа.

Стів Віткофф близький друг і бізнеспартнер, а також і сусід по сонячній Флориді – у 2019 він переїхав з Нью-Йорку до Маямі й з того часу тільки посилював свій вплив на давнього товариша. Зокрема, шляхом гри у гольф. До речі, під час другого нібито замаху на Трампа у Палм-Біч він якраз мав грати партію в гольф з Віткоффом.

Не дивно, що той довірив йому такі важливі місії з ведення непублічних перемовин. Головне питання, яке виникає, добре відоме титану Таносу та всім фанатам коміксів Marvel: якою ціною?

Наразі відповісти на це питання складно. Ми знаємо позицію України. Нам також відома офіційна позиція окупантів. Після звільнення Фогеля про неї ще раз нагадав речник Путіна Пєсков:

Путін і Росія відкриті для мирних переговорів, це послідовна позиція, і вона добре відома у світі.

От тільки умови ці полягають у капітуляції України та створення умов для зникнення української нації як такої.

Росія ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своїх територій, це неможливо, заявив Пєсков,

– речник Путіна коментує заяву президента України Зеленського про можливий обмін Курщини на окуповані росіянами українські території.

Додамо, що слова путінських аватарів пролунали під акомпанемент ударів по Україні російських ракет. Зокрема, обстрілу балістикою було піддано Київ. І це важко назвати збігом. Щоправда, ракет вже було не так багато, 6 балістичних "Іскандерів" сили ППО збили. Тобто тут і спроба росіян пограти м'язами, а також об'єктивна оцінка, що таких варіантів у окупантів залишається не надто багато.

Як бачимо, офіційні стартові позиції надто полярні. Натомість позиція США нам взагалі невідома. Вона може бути будь-якою. Бо маємо неоднозначні заяви президента, вже мудрі слова Келлога та виважені висловлювання Рубіо та Волца, але ж є дикі твіти Маска та відверті наклепи Такера Карлсона, які спростовує вже навіть Юлія Латиніна (!), але не Білий дім. Тому яка з цих ліній поведінки перемагає – невідомо.

Але якщо ми щось нині й розуміємо про Трампа, то це про його непередбачуваність і нестандартний підхід до переговорів. Він уже зумів шокувати своїми заявами про Гренландію, мита та депортацію палестинців з Гази. То чому б йому ще не здивувати також і росіян. Головне, щоб Віткофф і його старший побратим не забули основне правило переговорів з росіянами: не вірити жодному їхньому слову.