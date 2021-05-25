У столиці Туреччини назвуть вулицю ім'ям українського вченого

Одну з вулиць в Анкарі – столиці Туреччини – назвуть іменем українського вченого Агатангела Кримського. У 2021 відзначають 150-річчя з дня його народження.

На своїй сторінці у фейсбуці посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив цю хорошу новину і деякі подробиці. За його словами, до перейменування вулиці залишилося виконати тільки кілька формальностей.

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В Анкарі з'явиться вулиця Агатангела Кримського

"Отримали позитивну відповідь турецької сторони на наше звернення щодо перейменування однієї з вулиць столиці на вулицю імені Агатангела Кримського, 150-річчя з Дня народження якого ми відзначаємо цього року". Так написав у фейсбуці 24 травня посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Відтепер вулиця, на якій розташоване наше посольство, буде мати його ім’я. Залишилося завершити тільки деякі формальності,

– запевнив дипломат.

За його словами, також незабаром на престижній локації у центрі Анкари відкриють Український парк. Наразі він на стадії впорядкування, однак відповідне рішення місцева влада вже прийняла.

"Наша мета "Більше України в Туреччині" продовжує наповнюватися змістом", – підсумував Сибіга.

Хто такий Агатангел Кримський Агатангел Кримський народився 1871 року у Володимир-Волинському в Україні у родині кримських татар, які прийняли християнство. А помер у 1942 в Казахстані у місті Костанай, туди він потрапив як жертва сталінських репресій.



Це український історик, мовознавець, вчений – орієнталіст (автор фундаментальних досліджень з історії східних народів та України), письменник (літературний псевдонім – А. Хванько) і перекладач (знав приблизно 60 мов). А також один з організаторів Академії наук України у 1918 році.