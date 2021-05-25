На своїй сторінці у фейсбуці посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив цю хорошу новину і деякі подробиці. За його словами, до перейменування вулиці залишилося виконати тільки кілька формальностей.

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В Анкарі з'явиться вулиця Агатангела Кримського

"Отримали позитивну відповідь турецької сторони на наше звернення щодо перейменування однієї з вулиць столиці на вулицю імені Агатангела Кримського, 150-річчя з Дня народження якого ми відзначаємо цього року". Так написав у фейсбуці 24 травня посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Відтепер вулиця, на якій розташоване наше посольство, буде мати його ім’я. Залишилося завершити тільки деякі формальності,

– запевнив дипломат.

За його словами, також незабаром на престижній локації у центрі Анкари відкриють Український парк. Наразі він на стадії впорядкування, однак відповідне рішення місцева влада вже прийняла.

"Наша мета "Більше України в Туреччині" продовжує наповнюватися змістом", – підсумував Сибіга.

Зауважимо, що на посаді посла у Туреччині Андрій Сибіга перебуватиме ще тиждень. 19 травня президент Зеленський звільнив його з посади, яку Сибіга обіймав зі серпня 2016 року. Найімовірніше, це є плановою ротацією.