На своей странице в фейсбуке посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил эту хорошую новость и некоторые подробности. По его словам, до переименования улицы осталось выполнить только несколько формальностей.

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В Анкаре появится улица Агатангела Крымского

"Получили положительный ответ турецкой стороны на наше обращение о переименовании одной из улиц столицы в улицу имени Агатангела Крымского, 150-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году". Так написал в фейсбуке 24 мая посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Отныне улица, на которой расположено наше посольство, будет иметь его имя. Осталось завершить только некоторые формальности,

– заверил дипломат.

По его словам, также вскоре на престижной локации в центре Анкары откроют Украинский парк. Сейчас он на стадии благоустройства, однако соответствующее решение местная власть уже приняла.

"Наша цель "Больше Украины в Турции " продолжает наполняться содержанием", – подытожил Сибига.

Заметим, что в качестве посла в Турции Андрей Сибига будет находиться еще неделю. 19 мая президент Зеленский освободил его от должности, которую Сибига занимал с августа 2016. Скорее всего, это плановая ротация.