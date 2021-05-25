В столице Турции назовут улицу именем украинского ученого

Одну из улиц в Анкаре – столице Турции – назовут именем украинского ученого Агатангела Крымского. В 2021 отмечают 150-летие со дня его рождения.

На своей странице в фейсбуке посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил эту хорошую новость и некоторые подробности. По его словам, до переименования улицы осталось выполнить только несколько формальностей.

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В Анкаре появится улица Агатангела Крымского

"Получили положительный ответ турецкой стороны на наше обращение о переименовании одной из улиц столицы в улицу имени Агатангела Крымского, 150-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году". Так написал в фейсбуке 24 мая посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Отныне улица, на которой расположено наше посольство, будет иметь его имя. Осталось завершить только некоторые формальности,

– заверил дипломат.

По его словам, также вскоре на престижной локации в центре Анкары откроют Украинский парк. Сейчас он на стадии благоустройства, однако соответствующее решение местная власть уже приняла.

"Наша цель "Больше Украины в Турции" продолжает наполняться содержанием", – подытожил Сибига.

Кто такой Агатангел Крымский Агатангел Крымский родился 1871 года во Владимир-Волынском в Украине в семье крымских татар, которые приняли христианство. А умер в 1942 в Казахстане в городе Костанай, туда он попал как жертва сталинских репрессий.



Это украинский историк, языковед, ученый – ориенталист (автор фундаментальных исследований по истории восточных народов и Украины), писатель (литературный псевдоним – А. Хванько) и переводчик (знал примерно 60 языков). А также один из организаторов Академии наук Украины в 1918 году.