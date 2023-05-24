F-16 після перемоги й гарантії безпеки для України, – Столтенберг про очікування від саміту НАТО

Генеральний секретар Єнс Столтенберг зустрівся з прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшом, щоб обговорити зміцнення східного фронту НАТО. Крім цього, політики також торкнулися теми України та майбутнього саміту Альянсу, який має відбутися у липні 2023 року.

Ще одним важливим питанням, яке обговорили Столтенберг та Каріньш стало навчання українських пілотів на західних винищувачах. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу із Брюсселя.

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Передача винищувачів F-16 може відбутися після перемоги

Столтенберг привітав рішення союзників щодо навчання українських пілотів на західних винищувачах і назвав це "мудрим кроком". Проте, фінальне рішення про передачу F-16 ще не ухвалили.

"Далі залежно від того, як буде розвиватися війна і ситуація на місці, тоді будуть прийматися остаточні рішення щодо питання постачання", – наголосив генсек НАТО.

За словами очільника Альянсу, навчання українських пілотів відіграє роль у довгостроковій перспективі, оскільки Україна буде мати військову силу для стримування конфліктів у майбутньому. Столтенберг зазначив, що це демонструє довгострокову відданість союзників НАТО.

Важливо запобігти повторенню історії, тому необхідно завадити президенту Путіну продовжувати "здешевлювати" європейську безпеку, а також варто зміцнити українські Збройні Сили, включно з Повітряними Силами. І потім частиною цього можуть бути літаки стандарту НАТО 4 покоління,

– сказав Столтенберг.

Генсек підкреслив, що навіть якщо передача винищувачів відбудеться після війни, це все одно буде корисно для України.

Безпекові гарантії для України: Столтенберг не очікує рішення на саміті у Вільнюсі

Очільник НАТО заявив, що союзники надали безпрецедентну підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення. Крім того, Столтенберг наголосив, що Україна отримає потужний сигнал підтримки під час саміту у Вільнюсі.

"Україна продемонструвала свою здатність повернути територію, і я впевнений, що вона має необхідні можливості, щоб повернути більше землі", – розповів він.

Проте, відповідаючи на запитання кореспондентки 24 каналу під час пресконференції, Столтенберг заявив, що не очікує прийняття фінальних рішень під час літнього саміту.

Я вважаю, ще зарано говорити про безпеку для України, і зарано робити висновки. Звичайно, ці питання будуть обговорюватися на саміті, але я не очікую якихось остаточних висновків,

– запевнив Єнс Столтенберг.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що партнери пропонують України ізраїльську безпекову модель, аби полегшити постачання зброї та технологій.

Генсек НАТО додав, що ніхто не знає, коли і як закінчиться війна в Україні, але після перемоги важливо не допустити новий агресивний напад Росії. За його словами, різні можливості, які обговорять союзники під час саміту, можуть стати частиною цього довгострокового зобов’язання. Крім того, Столтенберг нагадав, що Альянс допомагає в переході від радянської епохи до стандартів НАТО, щоб Збройні Сили України мали здатність захищатися.

"Я також очікую, що на саміті у Вільнюсі союзники погодять ядерний пакет, щоб зробити цей перехід можливим, і ймовірно потрапити в Альянс, яке потім допоможе забезпечити безпеку, необхідну Україні для запобігання подальшій агресії", – зазначив генеральний секретар Альянсу.

Столтенберг зазначив, що ключ до договору про безпеку зосереджений на тому, як побудувати власну оборону та безпеку України.

Україна стане членом НАТО після перемоги

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш наголосив, що Україна зрештою приєднається до Альянсу після перемоги. За його словами, це єдина гарантія того, що росіяни знову не прийдуть з війною.

Абсолютно зрозуміло, що наприкінці війни, щоб мир і безпека в Європі були справжніми, Україна має бути членом НАТО. Бо якщо ця країна виграє війну, її територія буде звільнена від російських окупантів і вона не стає членом Альянсу, то це лише питання часу, поки Росія переозброїться, – підкреслив прем'єр Латвії.

Очільник латвійського уряду закликає партнерів продовжувати посилати сигнали, що підтримка України буде тривати, доки Україна остаточно не переможе у війні.

НАТО посилює свій східний фронт на фоні війни в Україні

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що реактивні літаки союзників допомагають підтримувати безпеку на сході Альянсу, зокрема на Балтійському узбережжі. Крім того, розширення НАТО лише посилює його міць.

"НАТО збільшило нашу присутність від Балтійського до Чорного моря, і членство Фінляндії, а невдовзі й Швеції, змінить правила гри для безпеки Балтійських Північних країн", – сказав генеральний секретар.

Прем'єр-міністр Латвії зазначив, що почавши повномасштабну війну в Україні Путін відновив Альянс та створив мету єдності, якої бракувало в НАТО. Після приєднання Фінляндії, союзники чекають, коли до родини блоку доєднається Швеція.

Можна сказати, що Альянс міцніший, ніж він був за дуже багато років. Ми з нетерпінням чекаємо на прихід Швеції, яка приєднається до Альянсу та стане 32 країною-членом. Це зміцнить Альянс у цілому, але особливо укріпить мир і безпеку у північній частині Європи, фактично роблячи Балтійське море внутрішнім морем НАТО, – висловився Кріш'яніс Каріньш.

Очільник латвійського уряду закликає НАТО не зупинятися на цьому та продовжувати зміцнювати Альянс.