"Путіну порадили промовчати": що намагається приховати Росія щодо бійні в Дагестані

В російському Дагестані 23 червня відбулась серія терактів в містах Дербент та Махачкала. Внаслідок атак загинуло 24 осіб, зокрема православний священник. Проте російська пропаганда не звертає увагу на важливі деталі цих подій.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, зауваживши, що троє з тих, хто здійснив цей теракт, були у найближчому оточенні глави одного з районів Дагестану. Він був секретарем партії "Єдина Росія" в республіці.

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Путін збентежений

Теракт в Дагестані – очевидний провал5 ФСБ. Владімір Путін, відправивши на війну в Україну велику кількість співробітників ФСБ та російських військових, залишив тил без захисту.

Тому, на думку правозахисника, єдиний метод припинити жахи, які відбулися в "Крокус Сіті Холі" та в Дагестані, – якнайшвидше припинити війну в Україні та повернути армію та спецслужби в Росію, щоб навести порядок.

Водночас Путін досі не виступив з заявою з приводу подій в Дагестані, адже йому немає про що говорити. У нього сьогодні є глобальна проблема: впродовж 25 років він "оспівував" ФСБ, намагався принижувати поліцію та МВС. Проте ситуація в Дагестані показала, що коли були здійснені два теракти у двох містах, загинули рядові поліцейські, а співробітники ФСБ взагалі не постраждали,

– підкреслив Осєчкін.

Хоча саме ця спецслужба має боротися з терористами. Також Путін збентежений ще й тому, що до терактів причетні функціонери "Єдиної Росії".

Наше джерело у ФСО повідомило, що Путін 4 – 5 разів перезаписував своє звернення до росіян. Однак у підсумку це закінчилось нічим. Щоб він не говорив з приводу ситуації в Дагестані, все одно це б негативно вплинуло на його рейтинг. Тому політтехнологи Путіну порадили промовчати та через Пєскова висловити співчуття тим, хто загинув,

– припустив він.

Крім того, всередині ФСБ відбувається також протистояння між групами впливу – молодше покоління хоче звідти витіснити старше. Тому й низка терактів в Росії може бути пов'язана з необхідністю ротації керівників ФСБ.

"Можливо співробітники ФСБ знали про імовірні теракти в Дагестані, і з часом з'являться подробиці, чому вони не запобігли ним", – наголосив Володимир Осєчкін.

Серед бойовиків, які вчинили теракти в Дагестані та були ліквідовані, виявились двоє синів та племінник глави Сергокалинського району та секретар місцевого відділення партії "Єдина Росія" Магомеда Омарова.