Свято, яке не забудуть: на Одещині наречений отримав великий штраф за скоєне на весіллі

Житель Білгорода-Дністровського відсвяткував своє весілля "на славу". Щоправда тепер йому доведеться заплатити 17 тисяч гривень штраф та ще понад 12 тисяч за витрати, пов'язані з проведенням експертиз.

Річ у тім, що під час весілля наречений шість разів вистрелив з пістолета у повітря. Його дії кваліфікували як хуліганство.

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Влаштував стрілянину на власному весіллі

Подія сталася 7 березня. Під час весілля наречений шість разів вистрілив з пістолета у повітря, висунувши руку з люка автомобіля, яким керував його друг. Про це до поліції повідомив оператор пункту спостереження "Безпечне місто".

Правоохоронці знайшли хулігана в одному з місцевих закладів для відпочинку. У 20-річного чоловіка вилучили пістолет, гільзи й інші речові докази.

Спочатку кримінальне провадження розпочали за частиною статті 296 "Хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".

Втім, висновок експертів підтвердив, що пістолет є стартовим (сигнальним) та не належить до категорії вогнепальної зброї. Тож перекваліфікували на частину першу тієї ж статті.

До речі, наречений своєї провини не заперечував. Обвинувальний акт скерували до суду. Чоловіка визнали винним у "грубому порушені громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю".

Окрім покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень чоловік сплатить понад 12 тисяч гривень витрат, пов'язаних з проведенням експертиз,

– зазначили в поліції.

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