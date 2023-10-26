У США сталася моторошна стрілянина: відомо про понад 20 жертв

В одному з міст штату Мен сталася страшна стрілянина. Озброєний чоловік вбив щонайменше 22 особи та поранив 30 людей.

Стрілянина сталася у двох місцях – у барі-гриль Schemengees і у закладі відпочинку. Поліція попередньо вже викрила зловмисника.

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Моторошна стрілянина у США: що відомо

Стрілянина сталася у Льюїстоні ввечері 25 жовтня. За попередніми даними, стрілець вийшов з автоматичною гвинтівкою та відкрив вогонь по мешканцях у супермаркеті та барі. Наразі його не затримано.

Поліцейські оприлюднили фото підозрюваного, який був одягнений у коричневий світшот і тримав гвинтівку.

Попередньо відомо, що загинули 22 особи. Ще 30 – поранені.

Офіційні особи сусіднього міста Оберн, штат Мен, закликали жителів сховатися через триваючу ситуацію зі стрільбою. Керівник державної школи Льюїстона оприлюднив заяву, оголосивши, що навчання буде скасовано.

Що відбувається на місці стрілянини / фото поліції

Департамент поліції Льюїстона оприлюднив фото ймовірного вбивці на ім’я Роберт Кард. Правоохоронні органи наразі намагаються встановити його місцезнаходження. Вони зауважили, що чоловік "озброєний і дуже небезпечний".

Відомо, що Роберт Кадр раніше був звинувачений у перевищенні швидкості у 2001 та 2002 роках. Жодних інших кримінальних справ не було внесено в систему електронних судових записів штату.

В Інформаційно-аналітичному центрі штату Мен говориться, що Кард був навченим інструктором із вогнепальної зброї та, як вважають, перебуває в армійському резерві.

Правоохоронні органи заявили, що Кард "нещодавно повідомив про проблеми з психічним здоров’ям, включаючи чуття голосів і погрози розстріляти базу Національної гвардії в Сако". Також попередньо відомо, що цього літа Кард перебував у психіатричній лікарні протягом двох тижнів.



Роберт Кард / фото поліції

Стрілянина у Вашингтоні

Нагадаємо, що у серпні цього року поліція Капітолія США отримала повідомлення про стрілянину у Вашингтоні. Через це людей евакуювали.

Тоді ж поліцейські закликали людей, що перебували в будівлі Сенату, сховатися. Правоохоронці обшукували офісні будівлі Сенату поблизу США. А всередині офісної будівлі Сенату поліцейські евакуйовували працівників.