Росія втратила двомісний багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30. Очевидці зафільмували момент падіння цього літака у Калінінградській області та поширили соцмережами відео.

Інцидент стався у суботу, 12 серпня. Держава-терорист святкує у цю дату день своїх військово-повітряних сил.

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Нагадаємо, що падіння цього винищувача підтвердило міноборони країни-агресорки. Вороже відомство пояснило цей інцидент "технічною несправністю".

Кремлівські пропагандисти стверджували, що Су-30 нібито впав під час навчально-тренувального польоту в безлюдній місцевості. Однак на відео можна побачити, що цей літак виконував маневри перед натовпом. Вочевидь, це було святковою програмою.

На кадрах видно, що екіпаж вирішив похизуватися перед аудиторією. Літак дуже низько пройшов над людьми та ледь не впав прямо на них. Він почав знижуватися під час виконання маневру та розбився за деревами неподалік від місця святкування. Таким чином, пропаганда Кремля в черговий раз збрехала.

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