Суд почав розглядати першу справу про зґвалтування під час війни: засідання будуть закритими

У Солом'янському районному суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі російського військового Михайла Романова, який у березні брав участь в окупації Броварського району Київської області, застрелив мирного жителя та зґвалтував його жінку.

Прокуратура звинувачує окупанта у порушенні звичаїв війни. Росіянин застрелив мешканця села Богданівка та тричі зґвалтував дружину вбитого. Наразі Романова судять заочно. Чи живий він – достеменно невідомо.

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У березні в соцмережах з'явилася інформація про те, що Михайло Романов загинув під час ведення бойових дій, але прокуратура не знайшла цьому підтверджень. Тож наразі судить його, як живого, хоч і заочно.

Що відомо про злочин окупанта

Зранку 9 березня колишній депутат міськради Броварів Олексій Здоровець та його дружина почули постріл у дворі свого приватного будинку. Подружжя вийшло на вулицю і побачило групу російських солдатів. З'ясувалося, що російські загарбники застрелили їхнього собаку — алабая, що бігав подвір'ям. Тоді росіяни сказали, що не знали, що тут є люди й не хочуть нічого поганого.

Російські війська зайняли Бровари 8 березня.

Дружина вбитого Олексія Здоровця розповіла, що командир групи, яка прийшла до них у двір, назвався Михайлом Романовим. Він був п'яним і чіплявся до жінки. Покопирсавшись у машині Здоровця, він знайшов камуфляжну куртку, розлютився і пустив автоматну чергу над головою чоловіка. Але пара переконала окупантів, що це екіпірування для страйкболу і ті поїхали.

Але ввечері Романов повернувся з ще одним товаришем по службі. Здоровець пішов відчиняти ворота, а його дружина спустилася до бойлерної, де спав трирічний син.

Потім я почула постріл на вулиці, а потім кроки вже в будинку. Мені кричать: "Вилазь!" Я питаю: "Де мій чоловік?" Тоді ось цей чоловік у чорній формі каже: "Немає у тебе більше чоловіка, він у тебе був нацистом, тому я його застрелив",

– розповіла жінка.

Військовий у чорній формі пригрозив їй, що, якщо вона підніме шум, то вони покажуть її трирічному синові "як мамині мізки по хаті розлітаються". Згодом Романов наказав вдові роздягнутися, після чого військові по черзі зґвалтували її, тримаючи пістолет біля голови. Потім вони поїхали, але ще двічі поверталися та ґвалтували жінку знову. Кожного разу вони поверталися п'яними.

Вкотре вони повернулися вже настільки п'яні, що не трималися на ногах, ссали прямо в будинку і врешті-решт сіли в крісла, де й заснули,

– пригадує потерпіла.

Коли росіяни заснули, жінка взяла сина, який весь цей час був у бойлерній, та втекла з дому. Наступного дня вона зуміла виїхати на територію, підконтрольну Україні, де дала свідчення поліції та розповіла про те, що сталося.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за заявою постраждалої та знайшла сторінки Михайла Романова у соціальних мережах. Потерпіла впізнала Романова на фото. 22 березня, коли Бровари ще були окуповані, прокуратура заочно оголосила Романову підозру у порушенні правил та звичаїв війни – жорстокому ставленні до мирного населення, поєднаного із вбивством. У підозрі вказано, що саме Романов застрелив Здоровця. Хоча дружина вбитого говорила журналістам, що у вбивстві їй зізнався не Романов, а його товариш по службі.

Вже після того, як у соцмережах почали поширювати інформацію про нібито загибель Романова, СБУ подала до суду довідку про те, що він продовжує службу у своїй військовій частині, яка у квітні вийшла з України до Білорусі, а у травні передислокувалася до російського Білгорода. Прокуратура направляла росіянину підозру через вотсап: на його номер та телефон дружини.

Як триває суд

Підготовче засідання у справі Романова почалося у Солом'янському суді 23 червня. Туди з'явилися прокурори, адвокатка потерпілої Тетяна Коренчук та захисник обвинуваченого Андрій Доманський. Він декілька років тому захищав головного редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого обвинувачують у держзраді. У 2019 році Вишинський був одним із тих, кого Росія обміняла на українських політв'язнів.

Дружина Здоровця брала участь у засіданні дистанційно. З урахувань безпеки, її обличчя не показували на екрані. Прокуратура та адвокат потерпілої попросили провести процес у закритому режимі, оскільки справа стосується злочину проти статевої свободи та недоторканності, а адвокат обвинуваченого їх підтримав. Судді задовольнили клопотання. Журналістів вивели із зали, але після суду прокурорка Оксана Калюс розповіла, що там відбувалося.

Прокуратура подала клопотання про виклик до суду Романова. Усі розуміють, що він не з'явиться на суд, але це необхідна формальність. За Кримінально-процесуальним кодексом, тільки в тому випадку, якщо він не прийде на засідання, суд має законні підстави розглядати справу без нього. Судді задовольнили клопотання та оголосили перерву.

Вона додала, що під час слідства правоохоронці перевіряли інформацію із соцмереж про загибель Романова в боях, але не знайшли підтвердження. І, якщо раптом такі дані з'являться, їх перевірять належним чином та ухвалять відповідне процесуальне рішення. Наразі слідство виходить із того, що Романов живий і перебуває в Росії.

Адвокати не коментують справу

Адвокат підсудного Андрій Доманський відмовився коментувати справу, пославшись на те, що процес закритий. При цьому заявив, що за Конституцією ніхто не може бути визнаний винним до рішення суду. До слова, Доманський – адвокат за призначенням, він не має договору з Романовим. Романов не відповів навіть йому.

Адвокатка потерпілої Тетяна Коренчук також відмовилася від коментарів, пославшись на те, що клієнтка проти спілкування з журналістами. Прокурорка Оксана Калюс сказала, що постраждала зараз у тяжкому психологічному стані.

Сам Романов не коментував звинувачення та ніяк не заявляв про себе. Усі його сторінки у соціальних мережах видалені.

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