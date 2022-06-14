Суд заборонив діяльність партій двох херсонських гауляйтерів – Сальдо і Стрємоусова

Суд заборонив партію колишнього херсонського голови "Блок Володимира Сальдо" та партію "Держава", де членом ради розвитку був херсонський колаборант Кирило Стремоусов. Відомо, що він разом із Сальдо перейшов на бік російських окупантів.

Володимир Сальдо це так званий "голова" Херсонської ОДА, якого призначили російські окупанти. А Кирило Стремоусов – член херсонського псевдооргану влади.

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Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня 2022 року заборонив партії, а яких вони перебували, а саме "Блок Володимира Сальдо" та "Держава".

Майно партії та всіх їхніх осередків передається державі. Проте саме рішення суду ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

Відомо, що прокуратура відкрила проти Сальдо провадження, оскільки він став одним із 23 зрадників Херсонщини, які взяли російський паспорт. При цьому зазначив, що для нього це "історичний момент", а також, що "ми одна країна та один народ".

У партії "Держава", як і в партії Сальдо, серед учасників є багато колаборантів. Зокрема це й херсонський колаборант Кирило Стремоусов, який входив у раду розвитку партії.

Як відбувалося засідання

Провідний аналітик з партійних фінансів Ігор Фещенко зазначив, що відбулося три судові засідання. Проте на жодне засідання нас не допустили.

Він зазначив, що через це аргументи Мін’юсту, який є позивачем у цих справах, оцінити не можемо.

Заборону відвідувати засідання нам мотивували тим, що наразі діє воєнний стан, та посилалися на коронавірус. Дуже важливо, щоб суд дотримувався процедури й належним чином вивчав докази у справі,

– зазначив Ігор Фещенко.

"До прикладу засідання по блоку Сальдо тривало 35 хвилин. Треба розуміти, що партії можуть оскаржити рішення. Ми вже стали свідками того, як сьогодні перенесли судове засідання через зустрічний позов від партії Вітренко”, — додав Ігор Фещенко.

Які ще партії заборонили

Це вже не перші проросійські партії, які заборонили в судовому порядку. Раніше у цьому списку опинилися: "Опоблок", НАШІ, "Соціалісти", "Справедливість та розвиток".

Проте була одна партія, яка подала зустрічний позов. Нею виявився проросійський політичний проєкт "Прогресивна соцпартія України" з Наталією Вітренко.

Зауважимо, що заборона партій не розвʼязує проблему повністю. Адже члени цих політсил можуть створювати нові партії, які поширюватимуть ті самі наративи. Тому суд має схвалювати рішення щодо проросійських політиків та забороняти їм повертатися у політику.

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