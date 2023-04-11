Суддям конституційного суду Росії, які "узаконили" окупацію України, світить довічне

СБУ спільно з Офісом генпрокурора завершила спеціальне досудове розслідування щодо 10 суддів конституційного суду Росії. Вони причетні до "легітимізації" кремлівського режиму на тимчасово окупованих територіях України.

Відтак, 10 кремлівських посіпак судитимуть за прийняття рішення про приєднання чотирьох областей України до складу Росії. Їм інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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Деталі справи

За результатами слідства, 2 жовтня 2022 року 10 суддів конституційного суду Росії прийняли постанови про визнання конституційними так званих "договорів" між Росією та "представниками влади" тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Цими діями судді визнали "законними" кремлівські договори про анексію українських територій Росією.

Судді, які погодили деокупацію українських територій / Фото Офіс генпрокурора

Станом на 2 жовтня конституційний суд Росії складався з 10 чинних суддів, включаючи голову цієї установи. Таким чином, за злочини проти України відповідатиме повний склад конституційного суду Росії, який підтримав це рішення.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 5 жовтня 2022 року російський президент Владімір Путін підписав "закони", що ратифікують договори про входження "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії.

Крім того, диктатор також призначив:

Дєніса Пушиліна – головою квазіреспубліки "ДНР",

Євгена Балицького – так званим виконувачем обов'язків голови губернатора Запорізької області,

Володимира Сальдо – в.о губернатора Херсонської області,

Леоніда Пасічника – в.о голови так званої "ЛНР".

Саме з ними російський президент 30 вересня підписав фіктивні "договори" про прийняття окупованих територій українського сходу та півдня до складу Росії.