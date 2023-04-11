Судьям конституционного суда России, которые "узаконили" оккупацию Украины, светит пожизненное
Источник:Офис генпрокурора
СБУ совместно с Офисом генпрокурора завершила специальное досудебное расследование по 10 судьям конституционного суда России. Они имеют отношение к "легитимизации" кремлевского режима на временно оккупированных территориях Украины.
Следовательно, 10 кремлевских приспешников будут судить за принятие решения о присоединении четырех областей Украины к составу России. Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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Детали дела
По результатам следствия, 2 октября 2022 года 10 судей конституционного суда России приняли постановления о признании конституционными так называемых "договоров" между Россией и "представителями власти" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Этими действиями судьи сочли "законными" кремлевские договоры об аннексии украинских территорий Россией.
По состоянию на 2 октября конституционный суд России состоял из 10 действующих судей, включая главу этого учреждения. Таким образом, за преступления против Украины будет отвечать полный состав конституционного суда России, поддержавший это решение.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.Обратите внимание! Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что 5 октября 2022 года российский президент Владимир Путин подписал "законы", что ратифицируют договоры о вхождении "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Кроме того, диктатор также назначил:
- Дениса Пушилина – главой квазиреспублики "ДНР",
- Евгения Балицкого – так называемым исполняющим обязанности председателя губернатора Запорожской области,
- Владимира Сальдо – и.о губернатора Херсонской области,
- Леонида Пасечника – и.о. председателя так называемой "ЛНР".
Именно с ними российский президент 30 сентября подписал фиктивные "договоры" о принятии оккупированных территорий украинского востока и юга в состав России.