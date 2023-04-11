Відтак, 10 кремлівських посіпак судитимуть за прийняття рішення про приєднання чотирьох областей України до складу Росії. Їм інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
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Деталі справи
За результатами слідства, 2 жовтня 2022 року 10 суддів конституційного суду Росії прийняли постанови про визнання конституційними так званих "договорів" між Росією та "представниками влади" тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.
Цими діями судді визнали "законними" кремлівські договори про анексію українських територій Росією.
Судді, які погодили деокупацію українських територій / Фото Офіс генпрокурора
Станом на 2 жовтня конституційний суд Росії складався з 10 чинних суддів, включаючи голову цієї установи. Таким чином, за злочини проти України відповідатиме повний склад конституційного суду Росії, який підтримав це рішення.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
Нагадаємо, що 5 жовтня 2022 року російський президент Владімір Путін підписав "закони", що ратифікують договори про входження "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії.
Крім того, диктатор також призначив:
- Дєніса Пушиліна – головою квазіреспубліки "ДНР",
- Євгена Балицького – так званим виконувачем обов'язків голови губернатора Запорізької області,
- Володимира Сальдо – в.о губернатора Херсонської області,
- Леоніда Пасічника – в.о голови так званої "ЛНР".
Саме з ними російський президент 30 вересня підписав фіктивні "договори" про прийняття окупованих територій українського сходу та півдня до складу Росії.