Следовательно, 10 кремлевских приспешников будут судить за принятие решения о присоединении четырех областей Украины к составу России. Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Детали дела

По результатам следствия, 2 октября 2022 года 10 судей конституционного суда России приняли постановления о признании конституционными так называемых "договоров" между Россией и "представителями власти" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Этими действиями судьи сочли "законными" кремлевские договоры об аннексии украинских территорий Россией.

Судьи, согласовавшие деоккупацию украинских территорий / Фото Офис генпрокурора

По состоянию на 2 октября конституционный суд России состоял из 10 действующих судей, включая главу этого учреждения. Таким образом, за преступления против Украины будет отвечать полный состав конституционного суда России, поддержавший это решение.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

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Напомним, что 5 октября 2022 года российский президент Владимир Путин подписал "законы", что ратифицируют договоры о вхождении "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Кроме того, диктатор также назначил:

Дениса Пушилина – главой квазиреспублики "ДНР",

Евгения Балицкого – так называемым исполняющим обязанности председателя губернатора Запорожской области,

Владимира Сальдо – и.о губернатора Херсонской области,

Леонида Пасечника – и.о. председателя так называемой "ЛНР".

Именно с ними российский президент 30 сентября подписал фиктивные "договоры" о принятии оккупированных территорий украинского востока и юга в состав России.