Судно ВМС України отримало пошкодження в Чорному морі: триває рятувальна операція
Джерело:фейсбук головнокомандувача ЗСУ
Судно Військово-Морських сил України отримало пошкодження в Чорному морі. Це трапилось через погіршення погодних умов.
Аварія трапилась, коли судно виконувало завдання за призначенням в акваторії Чорного моря. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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Судно ВМС ЗСУ зазнало пошкоджень
У результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація, внаслідок якої отримало пошкодження судно національного флоту,
– розповів Залужний.
Він також пояснив, що після оцінки обстановки ухвалили рішення поставити судно на якір. Це зробили для того, щоб провести заходи з порятунку.
З метою забезпечення проведення пошуково-рятувальних робіт ВМС:
- розгорнули пункт управління пошуково-рятувального забезпечення;
- налагодили взаємодію із казенним підприємством "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України, Держприкордонслужбою, ДСНС;
- до операції залучили 8 кораблів та катерів та 4 повітряних судна.
Завдяки злагодженим та впевненим діям екіпажу корабля, аварійну ситуацію вдалося стабілізувати. Загрози життю особового складу немає. Загрози втрати судна немає,
– пояснив Залужний.
Наразі проводять операцію допомоги кораблю та повернення його до пункту дислокації.
Що відомо про пошкоджене судно
- Судно розмагнічування "Балта", яке належить Військово-Морськи сил ЗСУ зазнало лиха біля острова Зміїного.
- На сайті "Українського мілітарного центру" написали, що "за деякою інформацією причина аварії – це невідомий об'єкт на який напоролось судно".
- Аварія трапилась 13 жовтня вранці під час виконання екіпажем завдань за призначенням. За останньою інформацією, на судні затоплено декілька відсіків.
- Проте роботу рятувальників ускладнює погода, зокрема висота хвиль, що перевищує 2 метри та швидкість вітру 10 метрів за секунду.
- До речі, наприкінці листопада 2020 року судно розмагнічування "Балта" повернулось на службу після ремонту.
- Відомо, що корабель здійснював роботи з підйому корабля у доці, очистку, дефектування, заміну зовнішньої обшивки корпусу, фарбування.