Судно ВМС України отримало пошкодження в Чорному морі: триває рятувальна операція

13 жовтня 2021 , 21:48
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Джерело:

фейсбук головнокомандувача ЗСУ

Судно Військово-Морських сил України отримало пошкодження в Чорному морі. Це трапилось через погіршення погодних умов.

Аварія трапилась, коли судно виконувало завдання за призначенням в акваторії Чорного моря. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

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Судно ВМС ЗСУ зазнало пошкоджень

У результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація, внаслідок якої отримало пошкодження судно національного флоту,
– розповів Залужний.

Він також пояснив, що після оцінки обстановки ухвалили рішення поставити судно на якір. Це зробили для того, щоб провести заходи з порятунку.

З метою забезпечення проведення пошуково-рятувальних робіт ВМС:

  • розгорнули пункт управління пошуково-рятувального забезпечення;
  • налагодили взаємодію із казенним підприємством "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України, Держприкордонслужбою, ДСНС;
  • до операції залучили 8 кораблів та катерів та 4 повітряних судна. 

Завдяки злагодженим та впевненим діям екіпажу корабля, аварійну ситуацію вдалося стабілізувати. Загрози життю особового складу немає. Загрози втрати судна немає,
– пояснив Залужний.  

Наразі проводять операцію допомоги кораблю та повернення його до пункту дислокації.

Що відомо про пошкоджене судно

  • Судно розмагнічування "Балта", яке належить Військово-Морськи сил ЗСУ зазнало лиха біля острова Зміїного.
  • На сайті "Українського мілітарного центру" написали, що "за деякою інформацією причина аварії – це невідомий об'єкт на який напоролось судно". 
  • Аварія трапилась 13 жовтня вранці під час виконання екіпажем завдань за призначенням. За останньою інформацією, на судні затоплено декілька відсіків.
  • Проте роботу рятувальників ускладнює погода, зокрема висота хвиль, що перевищує 2 метри та швидкість вітру 10 метрів за секунду.
  • До речі, наприкінці листопада 2020 року судно розмагнічування "Балта" повернулось на службу після ремонту.
  • Відомо, що корабель здійснював роботи з підйому корабля у доці, очистку, дефектування, заміну зовнішньої обшивки корпусу, фарбування.
Автор: Діана Квасневська