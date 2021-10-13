Аварія трапилась, коли судно виконувало завдання за призначенням в акваторії Чорного моря. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Судно ВМС ЗСУ зазнало пошкоджень

У результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація, внаслідок якої отримало пошкодження судно національного флоту,

– розповів Залужний.

Він також пояснив, що після оцінки обстановки ухвалили рішення поставити судно на якір. Це зробили для того, щоб провести заходи з порятунку.

З метою забезпечення проведення пошуково-рятувальних робіт ВМС:

розгорнули пункт управління пошуково-рятувального забезпечення;

налагодили взаємодію із казенним підприємством "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України, Держприкордонслужбою, ДСНС;

до операції залучили 8 кораблів та катерів та 4 повітряних судна.

Завдяки злагодженим та впевненим діям екіпажу корабля, аварійну ситуацію вдалося стабілізувати. Загрози життю особового складу немає. Загрози втрати судна немає,

– пояснив Залужний.

Наразі проводять операцію допомоги кораблю та повернення його до пункту дислокації.

Що відомо про пошкоджене судно