Авария произошла, когда судно выполняло задачи по назначению в акватории Черного моря. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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Судно ВМС ВСУ было повреждено
В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно национального флота,
– рассказал Залужный.
Он также пояснил, что после оценки обстановки приняли решение поставить судно на якорь. Это сделали для того, чтобы провести меры по спасению.
С целью обеспечения проведения поисково-спасательных работ ВМС:
- развернули пункт управления поисково-спасательного обеспечения;
- наладили взаимодействие с казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины, Госпогранслужбой, ГСЧС;
- к операции привлекли 8 кораблей и катеров и 4 воздушных судна.
Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет,
– пояснил Залужный.
Сейчас проводят операцию помощи кораблю и возвращения его в пункт дислокации.
Что известно о поврежденном судне
- Судно размагничивания "Балта", которое принадлежит Военно-Морским силам ВСУ, потерпело бедствия возле острова Змеиного.
- На сайте "Украинской вооруженного центра" написали, что "по некоторой информации причина аварии – это неизвестный объект на который напоролось судно".
- Однако известно, что авария произошла 13 октября утром во время выполнения экипажем задач по назначению. По последней информации, на судне затоплены несколько отсеков.
- Однако работу спасателей осложняет погода, в частности высота волн превышает 2 метра и скорость ветра 10 метров в секунду.
- Кстати, в конце ноября 2020 года судно размагничивания "Балта" вернулось на службу после завершения ремонта.
- Известно, что корабль осуществлял работы по подъему корабля в доке, очистку, дефектирование, замену наружной обшивки корпуса, покраску.