Авария произошла, когда судно выполняло задачи по назначению в акватории Черного моря. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Судно ВМС ВСУ было повреждено

В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно национального флота,

– рассказал Залужный.

Он также пояснил, что после оценки обстановки приняли решение поставить судно на якорь. Это сделали для того, чтобы провести меры по спасению.

С целью обеспечения проведения поисково-спасательных работ ВМС:

развернули пункт управления поисково-спасательного обеспечения;

наладили взаимодействие с казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины, Госпогранслужбой, ГСЧС;

к операции привлекли 8 кораблей и катеров и 4 воздушных судна.

Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет,

– пояснил Залужный.

Сейчас проводят операцию помощи кораблю и возвращения его в пункт дислокации.

Что известно о поврежденном судне