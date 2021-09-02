Судова реформа під загрозою: старі "клани" блокуватимуть зміни

Хабарництво, нечесність та політична заангажованість настільки уразили судову гілку влади, що сформували в суспільстві недовіру до суддів на рівні ледь не 100%. Змінити ситуацію обіцяв кожний президент України. Втім – безрезультатно.

Не став виключенням й президент Володимир Зеленський. Підписані ним 2 ключових закони – про формування Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які оцінюють, добирають і звільняють суддів – мають дати старт реформі.

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Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський зазначив, що результати основної судової влади можна буде побачити вже в 2022 році.

"Як тільки ВРП буде швидко реагувати на дисципліні проступки з боку суддів і ми побачимо результат цього, то я думаю, це буде маркер для всього судового корпусу, який унеможливить ухвалення кон'юктурних, заказник рішень", – додав Веніславський.

Чому деградувала судова система

Наразі судова реформа на етапі запуску процесу перезавантаження тих самих двох ключових органів – ВККС та ВРП.

Перший – має формувати суддівський корпус.

Другий – очищувати його від не чесних на руку суддів.

Деградувала судова система зокрема і тому, що корупція і заангажованість вразили тих, хто мав добирати суддів. Аби ВККС і ВРП стали дієвими та незалежними до конкурсних комісій, які будуть їх очищати і добирати, долучать міжнародних експертів. Це має закрити дорогу туди сумнівним кандидатам.

Відповідний пункт традиційно викликав найбільше емоцій у противників реформи, адептів теорії змови про зовнішнє управління і спричинив суперечки в Раді під час голосування. Експерти ж зазначили: від цього залежить успіх реформи.

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Реформу судів хочуть заблокувати

Член правління фундації DEJURE Роман Маселко зауважив, що головним є те, що етична й інша комісії будуть складатися на половину з міжнародних експертів.

Наразі очевидно, що старі суддівські клани, які роками паразитували на слабких місцях системи, будуть чинить спротив. Та ж Вища рада правосуддя вже намагається оскаржити реформу в Конституційному Суді, теж ураженому вірусом корупції. Усім їм просто не вигідні чесні та прозорі правила гри.

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"Весь суддівський корпус, а коректніше сказати – його керівництво, робить все, аби заблокувати реформу. Тому це найбільша загроза, це затягування процесу формування відповідних комісій, конкурсної та етичної, що потягне за собою відкладення певних етапів", – зазначив нардеп Ярослав Юрчишин.

Реформу можуть знову провалити

Судді, які готові грати за чесними правилами та працювати в прозорій судовій системі пояснили: хоч процес трансформацій буде складний, але іншого вибору немає.

Ми повинні спробувати. Я вірю, що ми отримаємо результат,

– сказав суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брегей.

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Якщо команді президента вдасться за півтора – два роки, як там обіцяють, перезавантажити українські суди та повернути до них довіру – це стане маркером щирості обіцянок змінити країну і рухати її в правильному напрямку. Або навпаки – в неправильному, якщо судову реформу вчергове провалять.