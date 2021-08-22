Глава держави зазначив, що не боїться та готовий йти до переможного кінця. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.
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Це буде війна, – Зеленський
Це буде війна, але у нас через війну все реформується. Будемо, значить, воювати. Я цього не боюся і хочу це довести до реального, в хорошому сенсі слова, кінця – щоб був інший, прозорий суд,
– сказав президент.
Володимир Зеленський наголосив: "Українці повинні розуміти, що судове рішення в будь-якому випадку буде справедливим. Я хочу поважати суд. Хочу знати, якщо щось трапиться і будуть порушені мої права".
Якщо я навіть просто скажу: "Дивись, я на тебе подам до суду". Людина повинна розуміти, що буде справедливе судове рішення, і людина буде захищена. Тому суд ми повинні поважати, судді повинні це заслужити,
– підсумував глава держави.
Чому говорять про реформу КСУ
- Конституційний Суд 27 жовтня скасував антикорупційну реформу – ліквідував положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування та скасував саме електронне декларування.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення КСУ може значно погіршити співпрацю з міжнародними партнерами та назвав його "спрямованим проти України". Він вніс до Верховної Ради законопроєкт про розпуск усіх суддів.
- Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт. У ньому він пропонував відновити права НАЗК, які скасував Конституційний Суд.
- На ситуацію відреагували і в Європейському Союзі. Там заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.