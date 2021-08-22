Глава государства отметил, что не боится и готов идти до победного конца. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Это будет война, – Зеленский

Это будет война, но у нас из-за войны все реформируется. Будем, значит, воевать. Я этого не боюсь и хочу это довести до реального, в хорошем смысле слова, конца – чтобы был другой, прозрачный суд,

– сказал президент.

Владимир Зеленский отметил: "Украинцы должны понимать, что судебное решение в любом случае будет справедливым. Я хочу уважать суд. Хочу знать, если что-то случится и будут нарушены мои права".

Если я даже просто скажу: "Смотри, я на тебя подам в суд". Человек должен понимать, что будет справедливое судебное решение, и человек будет защищен. Поэтому суд мы должны уважать, судьи должны это заслужить,

– подытожил глава государства.

Обратите внимание! Верховная Рада в апреле поддержала за основу законопроект, предусматривающий реформу Конституционного суда. Документ переделали под заключения Венецианской комиссии.

Почему говорят о реформе КСУ

Конституционный суд 27 октября отменил антикоррупционную реформу – ликвидировал положение об уголовной ответственности за ложное декларирование и отменил е-декларирование.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение КСУ может значительно ухудшить сотрудничество с международными партнерами и назвал его "направленным против Украины". Он внес в Верховную Раду законопроект о роспуске всех судей.

В то же время глава парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект. В нем он предлагал восстановить права НАПК, которые отменил Конституционный суд.

На ситуацию отреагировали и в Европейском Союзе. Там заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.



КСУ отменил е-декларации / Инфографика 24 канала