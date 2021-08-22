Глава государства отметил, что не боится и готов идти до победного конца. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

Читайте также Зеленский начал отбор судьи КСУ по своей квоте

Это будет война, – Зеленский

Это будет война, но у нас из-за войны все реформируется. Будем, значит, воевать. Я этого не боюсь и хочу это довести до реального, в хорошем смысле слова, конца – чтобы был другой, прозрачный суд,
– сказал президент.

Владимир Зеленский отметил: "Украинцы должны понимать, что судебное решение в любом случае будет справедливым. Я хочу уважать суд. Хочу знать, если что-то случится и будут нарушены мои права".

Если я даже просто скажу: "Смотри, я на тебя подам в суд". Человек должен понимать, что будет справедливое судебное решение, и человек будет защищен. Поэтому суд мы должны уважать, судьи должны это заслужить,
– подытожил глава государства.

Почему говорят о реформе КСУ


КСУ отменил е-декларации / Инфографика 24 канала