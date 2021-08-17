Президент подписал указ об отборе судей КСУ

Зеленский признал работу судебной системы одним из приоритетов своей деятельности. 17 августа глава государства подписал указ о конкурсе для отбора судей КСУ по квоте президента.

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В ОПУ отметили, что это впервые за время деятельности Конституционного суда кандидатуры на должность судьи по квоте президента будут избираться в прозрачном конкурсе и без политического влияния. Это "гарантирует, что для КСУ начинается новая история работы, которая будет образцом для судебной системы".

Начав прозрачный отбор судей КСУ на открытом конкурсе с профессиональной и независимой конкурсной комиссией, создаем основу. Чтобы не могло быть назначений, как раньше, то есть в ручном или коррумпированном режиме,

– заявил Зеленский.

Конкурсная комиссия должна разместить на сайте ОПУ объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ.

Что известно о конкурсной комиссии

Комиссия по отбору кандидатов состоит из 7 человек. 3 из них – международные эксперты. По мнению Зеленского, участие иностранных специалистов обеспечит максимальное доверие к процедуре.

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Состав комиссии:

Мирослав Вижиковский – профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши в 2001 – 2010 годах, член Panel 255 – совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей высших судебных учреждений ЕС;

– профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши в 2001 – 2010 годах, член Panel 255 – совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей высших судебных учреждений ЕС; Дмитрий Кухнюк – доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

– доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; Дмитрий Лукьянов – член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

– член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого; Александр Скрипнюк – академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;

– академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого; Спиридон Флагоитис – директор Европейской организации публичного права;

– директор Европейской организации публичного права; Богдан Футей – судья Федерального суда США;

– судья Федерального суда США; Артем Янчук – профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.

Обратите внимание! В конце октября 2020 года Конституционный Суд признал статью об уголовной ответственности чиновников за ложь в декларациях неконституционной. Это вызвало большое возмущение международного и украинского сообщества. Поэтому Зеленский решил перезагрузить скандальный суд.