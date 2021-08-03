Про це в ефірі 24 каналу розповів голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков. Річ у тім, що певні рішення щодо судової реформи ухвалюватимуть нереформовані суди – це неприпустимо.

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Він зауважив, що суди можуть виносити рішення, які блокуватимуть реформу.

Це ті 2 інституції, які нереформовані взагалі. Це досить небезпечна історія, адже будь-який закон можна оскаржити у КСУ,

– заявив Жернаков.

"Продовжувати бути в такій ситуації небезпечно, адже ця судова реформа теж під загрозою", – додав юрист.

Жернаков: Найамбітніший законопроєкт з часів Майдану

За словами Жернакова, експерти дійшли висновку, що судова реформа – найамбітніший законопроєкт з часів Революції Гідності.

"Він не просто на папері перезавантажує, а надає реальні повноваження міжнародним експертам, не пов'язаним з нашими суддями, кумами, братами, політиками, олігархами", – зазначив юрист.

Він додав, що цей механізм довів свою спроможність та ефективність під час конкурсу до Антикорупційного Суду. Тоді жодна людина, до якої було застереження від громадськості, не пройшла.

Жернаков прокоментував запуск судової реформи в Україні: дивіться відео