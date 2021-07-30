Відповідне рішення ОАСК ухвалив 30 липня 2021 року. Цього добивався сам Маринченко.

До теми Ексберкутівець, якого підозрюють у розстрілах Майдану, через суд поновлюється в поліції

Суд поновив на посаді підозрюваного в 48 вбивствах

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення:

визнати незаконним звільнення Олександра Маринченка;

та відновити на службі колишнього бійця спецроти "Беркут".

Маринченка звинувачують в розстрілі 48 активістів Євромайдану. Проте суд ухвалив рішення, що Маринченку мають виплатити орієнтовно 20 тисяч гривень судових витрат.

"Фактично став заручником міждержавних політичних домовленостей і учасником спецоперації зі звільнення українських полонених", – вирішили у суді щодо Маринченка.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський у квітні 2021 року ініціював ліквідацію ОАСК. Президент заявив, що " довіра втрачена". Згодом в Раді з'явився законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК. Детальніше про скандальний суд читайте тут.

Що відомо про Маринченка