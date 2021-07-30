Відповідне рішення ОАСК ухвалив 30 липня 2021 року. Цього добивався сам Маринченко.
До теми Ексберкутівець, якого підозрюють у розстрілах Майдану, через суд поновлюється в поліції
Суд поновив на посаді підозрюваного в 48 вбивствах
Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення:
- визнати незаконним звільнення Олександра Маринченка;
- та відновити на службі колишнього бійця спецроти "Беркут".
Маринченка звинувачують в розстрілі 48 активістів Євромайдану. Проте суд ухвалив рішення, що Маринченку мають виплатити орієнтовно 20 тисяч гривень судових витрат.
"Фактично став заручником міждержавних політичних домовленостей і учасником спецоперації зі звільнення українських полонених", – вирішили у суді щодо Маринченка.
Що відомо про Маринченка
- Олександра Маринченка та ще 4 його колег (Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янішевського і Сергія Тамтура) підозрюють в розстрілі 48 активістів Майдану.
- Мовиться про розстріл людей у Києві на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.
- Проте у грудні 2019 року Україна відпустила їх до бойовиків в межах обміну. Вони не отримали вироку.
- Згодом Сергій Тамтура й Олександр Маринченко вирішили повернутися до Києва.
- У листопаді 2020 року Олександр Маринченко через суд намагався поновитись на службі в поліції.