Соответствующее решение ОАСК принял 30 июля 2021 года. Этого добивался сам Маринченко.
К теме Экс-беркутовец, подозреваемый в расстрелах на Майдане, через суд восстанавливается в полиции
Суд восстановил в должности подозреваемого в 48 убийствах
Окружной административный суд Киева принял решение:
- признать незаконным увольнение Александра Маринченко;
- и восстановить на службе бывшего бойца спецроты "Беркут".
Маринченко обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана. Однако суд принял решение, что Маринченко должны выплатить ориентировочно 20 тысяч гривен судебных издержек.
"Фактически стал заложником межгосударственных политических договоренностей и участником спецоперации по освобождению украинских пленных", – решили в суде по Маринченко.
Что известно о Маринченко
- Александра Маринченко и еще 4 его коллег (Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Олега Янишевского и Сергея Тамтура) подозревают в расстреле 48 активистов Майдана.
- Говорится о расстреле людей в Киеве на улице Институтской 20 февраля 2014 года.
- Однако в декабре 2019 года Украина отпустила их к боевикам в рамках обмена. Они не получили приговор.
- Впоследствии Сергей Тамтура и Александр Маринченко решили вернуться в Киев.
- В ноябре 2020 года Александр Маринченко через суд пытался восстановиться на службе в полиции.