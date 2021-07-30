Соответствующее решение ОАСК принял 30 июля 2021 года. Этого добивался сам Маринченко.

К теме Экс-беркутовец, подозреваемый в расстрелах на Майдане, через суд восстанавливается в полиции

Суд восстановил в должности подозреваемого в 48 убийствах

Окружной административный суд Киева принял решение:

признать незаконным увольнение Александра Маринченко;

и восстановить на службе бывшего бойца спецроты "Беркут".

Маринченко обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана. Однако суд принял решение, что Маринченко должны выплатить ориентировочно 20 тысяч гривен судебных издержек.

"Фактически стал заложником межгосударственных политических договоренностей и участником спецоперации по освобождению украинских пленных", – решили в суде по Маринченко.

Обратите внимание! Владимир Зеленский в апреле 2021 года инициировал ликвидацию ОАСК. Президент заявил, что " доверие потеряно". Впоследствии в Раде появился законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК. Подробнее о скандальном суде читайте здесь.

Что известно о Маринченко