Вся Суджа палає, солдати валяються, світла нема: росіяни далі скиглять через "прорив" у Курську

У Курській області уже другу добу триває "прорив" кордону з боями та просуваннями вглиб території країни-агресорки. Росіяни й досі жаліються про "незручності", які приніс цей "прорив".

Так, громадяни Росії кажуть, що в них немає світла, а Суджа взагалі повністю "вся палає". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як росіяни жаліються про ситуацію у Курській області

Один росіянин, який вочевидь є жителем міста Суджи, розповів, що місто вже нібито "14 годин безперервно обстрілюють". Окрім того, громадянин країни-агресорки розповів, що Суджа "повністю палає з усіх сторін".

Росіянин розповів про ситуацію у Суджі: дивіться відео

Російський пропагандист, який приїхав у Суджу, також зазначив, що у місті "немає світла і води", а також, що "люди змушені полишати свої будинки і їхати у безпечніші місця".

Він також показав, що у місті є руйнування, пожежі, а також вирви та вибиті шибки у вікнах. А на дорогах валяється брухт і сміття.

Що відбувається у Суджі: дивіться відео

А один з очевидців також розповів, що у Курській області неподалік від місць де стався "прорив" кордону на дорогах просто валяються солдати. Разом із ними там лежить зброя. Вочевидь ніхто з їхніх співвітчизників не хоче їх підіймати з дороги, навіть очевидці.

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До слова, у Курській області Росії лише на другий день "прориву" кордону ввели режим надзвичайної ситуації. Виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов розповів про складну оперативну ситуацію в прикордонних районах російського регіону. Водночас чому раніше у російському регіоні не вводили режим надзвичайної ситуації – він так і не пояснив.

Партизани з руху "Атеш" також зазначили, що Росія у Курській області почала використовувати для боротьби проти ЗСУ цивільних росіян. Влада країни-агресорки зібрала тих, хто вміє керувати дронами або навчається на оператора безпілотника. Навчати цивільних вони мають всього 10 годин, адже пропускають вивчення процесу прошивки та спаювання дронів.