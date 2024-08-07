Тема боїв у Курській області стала справжнім епіцентром мемів останніх двох діб. Найдотепніші та найвдаліші на наш погляд – передає 24 Канал.

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Меми про бої у Курську

Ситуація у Курській області стала справжньою несподіванкою для російської влади та армії. Спочатку офіційні ЗМІ ворога заявляли про "витіснення" противника, то вже невдовзі оперативно підчищали згадки про це.

Курська область переймає досвід Білгородської / Фото з мережі

Вже у середу, 7 серпня російська пропаганда почала нити про прорив на кілька десятків кілометрів, захоплення газовимірювальної станції, що експлуатує "Газпром" та навіть захоплення міста Суджа "військами ЗСУ".

Невідомі диверсанти у Курській області / Фото з мережі

Ба більше, ворожі воєнкори пишуть про загрозу для Курської АЕС.Дехто пригадує нещодавні обіцянки Володимира Зеленського побудувати гігават електроенергії вже цього року. Користувачі почали припускати, що, ймовірно, будувати нічого не буде потрібно.

Гігават Зеленського стає спойлером / Фото з мережі

Однак досі навколо того, що відбувається у Курській області панує відносна тиша. Єдиним засобом інформації лишаються російські воєнкори, що вже два дні постіль ниють про втрати особового складу, техніки та цілих населених пунктів. Водночас навіть DeepState не поспішає оновлювати свою карту.

Очікування карти бойових дій від DeepState / Фото з мережі

У мережі активно жартують про майбутнє регіону. Це допомагає скрасити час очікування офіційної інформації від Генштабу.

Меми про бої у Курській області: меми з мережі