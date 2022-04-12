Сухий закон під час війни: як дисциплінувати суспільство без шкоди економіці

Позбавлення можливості продавати алкоголь не лише не дає змоги зберігати робочі місця, а й тягне за собою зупинку ланцюгів виробництва та збуту. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Таким чином бізнес повністю втрачає можливість працювати, сплачувати податки, підтримувати економіку країни.

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Ще з початку війни в Україні уряд заборонив продаж алкогольних напоїв. З одного боку, це логічно – для перемоги над ворогом без дисципліни не обійтися. Натомість відключення державою цілої галузі економіки, в якій задіяно десятки підприємств та тисячі працівників, лише призвело до значного недоотримання податків до бюджету та спровокувало зростання активності на тіньовому ринку.

Як це відобразилося на виробництві

Найперше, що зробила компанія Nemiroff на початку війни, – закрила підприємство та призупинила виробництво продукції. Більше місяця наш завод у Немирові Вінницької області не виготовляв продукції для внутрішнього ринку й експорту.

Насамперед таке рішення ухвалили задля гарантії безпеки працівників. Для нас це було і буде найвищим пріоритетом.

Друга причина – заборона продажів. Разом із введенням воєнного стану в країні уряд офіційно заборонив продаж алкоголю на території України: магазини забрали з полиць усю продукцію, бари втратили можливість працювати. Коли ти не маєш можливості продавати, то немає сенсу й виготовляти.

Ще одна вагома причина – шокова зупинка всіх логістичних ланцюгів. За тих умов компанія не мала можливості забезпечити завод поставками необхідних матеріалів – від сировини до пакування, а також гарантувати доставку до мереж та дистриб'юторів.

Перед нами постало питання – як надалі відвантажувати готову продукцію на експорт? В довоєнний період ми закривали питання експорту через порти Одеси, наразі така можливість недоступна. Призупинений був і шлях автомобільним транспортом через заборону виїзду водіїв за кордон.

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Як це вплинуло на алкогольну індустрію

Виробництво горілки чи будь-якого іншого міцного алкоголю – це лише заключна ланка довогого ланцюга, складовими якого є різні постачальники і виробники України – від фермерів, які вирощують зерно, з якого виготовляється спирт, до виробників пляшок, ковпачків, етикеток, картону, плівок тощо.

Сюди ми також включаємо інфраструктурні елементи: перевізників, складських операторів, митних брокерів та сертифікаційні компанії.

І фінальний етап – заклади торгівлі, як роздрібні магазини, так і кафе, бари, ресторани, які теж залишились без товару і можливості працювати за баром.

Тож коли не працює ключова ланка великого ланцюга, це впливає і на суміжні бізнеси. Як результат – не виплачується значна кількість заробітних плат працівникам і не надходять податки до бюджетів різних рівнів.

Наслідки заборони після місяця війни

Наразі офіційно торгівля алкоголем заборонена, втім насправді вона триває. Купівля і продаж алкоголю продовжується, однак у тіні, тобто бюджет держави не отримує жодних надходжень, немає гарантій для робочих місць і немає можливостей для підтримки економіки та ЗСУ.

Важливо знати, що одним із найбільших платників податків в Україні є саме алкогольна галузь. Кожен виробник щоденно сплачував мільйони гривень до бюджету. Однак особливість акцизного податку полягає в тому, що він сплачується авансом, ще до виробництва.

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Що буде далі

Певні регіони почали знімати повну заборону на продаж алкоголю лише нещодавно. Наприклад, у Києві з 1 квітня дозволили продавати алкоголь, але лише у проміжку з 11:00 до 16:00. Ми неодноразово пропонували уряду подібні рішення про обмежений контрольований дозвіл на продаж алкогольної продукції на території, де не ведуться бойові дії.

Обмежений продаж алкоголю можливий у різних варіантах – як дозвіл продавати алкоголь лише в певний час доби, так і обмеження кількості – не більше однієї пляшки на особу тощо.

Після ухвалення цього рішення не треба чекати миттєвого відновлення виробництва, але воно дасть зелене світло продажу виготовлених до 24 лютого 2022 року складських запасів алкогольної продукції закладам торгівлі та дистриб'юторам. А вони, зі свого боку, зможуть розрахуватися з виробниками.

Найбільший результат можна отримати після відновлення роботи алкогольної галузі – повернення коштів в оборот, що дасть змогу виплачувати заробітні плати працівникам та сплачувати податки, які зараз у прямому сенсі життєво необхідні для безпеки нашої держави. В результаті буде значна підтримка для працівників галузі, місцевих бюджетів і нашої держави!

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