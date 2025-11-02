У Сумах прогриміли вибухи

У Сумах зранку 2 листопада пролунали вибухи. На той момент в регіоні тривала повітряна тривога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Зазначимо, що в Сумському районі оголосили повітряну тривогу о 9:16. В Повітряних силах невдовзі попередили про небезпеку для регіону. Зокрема, там повідомили про загрозу удару КАБами.

Пуски КАБ на Сумщину,

– йшлося в повідомленні.

Вже о 9:35 в Сумах було гучно. Так, журналісти Суспільного повідомили, що було чутно 2 вибухи.