У Сумах прогримів вибух: місто атакують ворожі БпЛА
- У Сумах 30 вересня прогримів вибух через атаку ворожих безпілотників.
- Повітряна тривога триває, але про наслідки вибуху поки що немає інформації від місцевої влади.
У Сумах удень 30 вересня пролунав вибух. На місто летіли ворожі безпілотники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили об 11:19. О 12:19 Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників у напрямку міста Суми.
З півночі в напрямку Сум БпЛА,
– написали військові.
Гучний звук у Сумах почули о 12:47. Про це повідомили місцеві кореспонденти.
"У Сумах було чути вибух", – написало Суспільне.
Станом на 13:00 тривога у місті продовжується. Про наслідки від вибуху у Сумах місцева влада поки що нічого не писала.
Де ще в Україні лунали вибухи останнім часом?
Вранці 30 вересня серію вибухів чули в Конотопі, що в Сумській області. Місто атакували ворожі безпілотники, 79-річний чоловік зазнав поранення від кулі ППО.
До цього ввечері 29 вересня вибухи пролунали у Києві. КМВА повідомляла про атаку російських безпілотників та роботу сил ППО.
А вранці 28 вересня біля Черкас пролунали вибухи через роботу сил ППО під час російської атаки. Тривогу тоді в області оголошували ще вночі.