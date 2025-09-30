У Сумах удень 30 вересня пролунав вибух. На місто летіли ворожі безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили об 11:19. О 12:19 Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників у напрямку міста Суми.

З півночі в напрямку Сум БпЛА,

– написали військові.

Гучний звук у Сумах почули о 12:47. Про це повідомили місцеві кореспонденти.

"У Сумах було чути вибух", – написало Суспільне.

Станом на 13:00 тривога у місті продовжується. Про наслідки від вибуху у Сумах місцева влада поки що нічого не писала.

Де ще в Україні лунали вибухи останнім часом?