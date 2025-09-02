У Сумах пролунав вибух

Росія не припиняє дронові атаки на Україну. Вранці 2 вересня вибухи пролунали у Сумах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Сумах?

Близько 12:43 у Сумах було чути звук вибуху, повідомили журналісти.

У цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога через активність російських безпілотників.

За данними місцевих ЗМІ, вибух пов'язаний зі збиттям БпЛА. Після цього пабліки попередили про ворожий розвіддрон районі Хімпрома.

