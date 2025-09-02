У Сумах пролунав вибух
Росія не припиняє дронові атаки на Україну. Вранці 2 вересня вибухи пролунали у Сумах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Сумах?
Близько 12:43 у Сумах було чути звук вибуху, повідомили журналісти.
У цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога через активність російських безпілотників.
За данними місцевих ЗМІ, вибух пов'язаний зі збиттям БпЛА. Після цього пабліки попередили про ворожий розвіддрон районі Хімпрома.
Росіяни атакують Україну звечора минулої доби
Російська атака безпілотників, майже без пауз, триває від вечора 1 вересня.
Після нічної атаки у Сумах спалахнула масштабна пожежа. Було зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Пошкоджено також заклад харчування та зупинку громадського транспорту.
Також вночі ворожі дрони вдарили по портовій інфраструктурі Ізмаїлу. У Білій Церкві загинула людина, сталася пожежа, зруйновано ангар і триповерхову будівлю. Чоловік 1960 року народження згорів живцем, його тіло знайшли у гаражному кооперативі.
З самого ранку "Шахеди" атакують Київ. Вибухи чули у різних районах столиці. Є інформація про падіння уламків.