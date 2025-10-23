У Сумах ворог уночі атакував дронами залізницю

Атаки дронами-камікадзе вночі 23 жовтня зазнала Сумська громада. Від вибухів є постраждалі.

Про це написали у Сумській ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Ворожі "Шахеди" загрожують безпеці України: де пролітають дрони

Атака на Суми 23 жовтня: що відомо про наслідки?

Остання повітряна тривога у Сумській області тривала приблизно з 2 ночі 23 жовтня. Її оголосили через загрозу дронів-камікадзе, також упродовж ночі була балістична загроза.

Після 5 ранку в обласній військовій адміністрації проінформували, що атака ударних дронів російської армії, яка сталася близько 3 ночі, мала наслідки:

Удар БпЛА ворога припав на територію залізничної станції у Сумах.

Унаслідок влучання є 2 постраждалих, це працівники залізниці.

Одного з них, 35-річного чоловіка, госпіталізовано – без загрози життю. Іншому, 28-річному чоловіку, надали допомогу на місці.

Де ще лунали вибухи під час цієї атаки?